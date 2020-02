Klatovským borcům patří ve skupině Střed aktuálně třetí místo a na druhou příčku zaručující přímý postup do semifinále play-off, kterou drží právě Tábor, ztrácejí svěřenci trenéra Michala Straky pouze tři body. „Rozhodně se o druhé místo ve skupině ještě popereme,“ hlásil po posledním utkání v Písku (vítězství 8:1 – pozn. autora) Michal Straka, šéf klatovské lavičky.

Jeho svěřenci, kteří mají aktuálně velmi dobrou formu, když z posledních devíti zápasů vybojovali 25 bodů, pak jedou do Kolína a Příbrami. „Když to sečtu, tak v posledních třech kolech nás čekají tři velice těžcí soupeři. S Táborem hrajeme doma a pak jedeme do Kolína a Příbrami. Uvidíme, jak zápasy zvládneme, na co to bude stačit a na koho půjdeme v play-off,“ dodal Straka.

SHC Klatovy vs. HC Tábor - sobota 17.30 hodin

Vzájemné zápasy v letošní sezoně: Tábor – Klatovy 2:3 (22. ledna), Klatovy – Tábor 3:2 (14. prosince 2019), Tábor – Klatovy 5:2 (20. listopadu 2019), Klatovy – Tábor 4:5 SN (23. října 2019), Tábor – Klatovy 2:0 (25. září 2019).

Nejproduktivnější hráči týmu: Josef Hasman (51 bodů) – Ondřej Šulek (36 bodů).