Na ledě se před zápasem konal krátký ceremoniál k připomínce triumfu Škodovky v extralize, minutou potlesku diváci uctili památku brankáře Adama Svobody i Jaromíra Zavorala. Čestné buly vhodil Martin Straka.

Indiáni navíc nastoupili k výročnímu duelu v retrodresech z mistrovské sezony, které následně půjdou do aukce. Z aktérů tehdejší finálové série do něj zasáhli všichni čtyři borci na soupiskách obou týmů. Na straně Plzně kapitán Jan Schleiss a obránce Petr Zámorský, který ale před deseti lety hrál za jejího finálového soupeře ze Zlína. V týmu Ocelářů zase bývalé opory Západočechů brankář Marek Mazanec a obránce Jakub Jeřábek.

Gólman Mazanec. V jednadvaceti jedničkou a oporou mistrů z Plzně

V samotném utkání pak na sebe narazily týmy, kterým se momentálně moc nedaří. Osmá Škodovka prohrála předtím pětkrát v řadě, obhájci titulu z Třince čtyřikrát a jsou šestí, čímž se nejspíš připravili o šanci na přímý postup do čtvrtfinále play-off.

Šťastnější nakonec byli hosté. Odvezli si dva body za vítězství 5:4 v prodloužení. Škodovka přesto po pěti nulových zápasech konečně urvala alespoň bod a v tabulce klesla na deváté místo.

Plzeň na obhájce titulu vyrukovala v replikách mistrovských dresů, ale také bez zkušených beků Piskáčka s Baránkem, které zastoupili junioři Skok a Jiříček. Úvodní třetina byla spíš taktickou bitvou, šance se přesto rodily. Po nájezdu dvou na jednoho to zblízka zkoušel třinecký Buček, ale na gólmana Pavláta nevyzrál. Stejnou situaci na opačné straně zakončoval člen zlatého týmu 2013 a nynější kapitán Schleiss, jenže ranou z první minul. V úvodní dvacetiminutovce se čtyři a půl tisíce diváků v aréně gólu nedočkalo, zato ve druhé jich padlo hned pět, ale postupně.

Škodovka začala třetinu skvěle. Do třineckého pásma po vyhraném buly vnikl Rekonen a rychlým švihem překonal Mazance, před deseti roky gólmana mistrovské Plzně – 1:0. Indiány to nakoplo, dlouhé minuty svírali soupeře, ale ze spršky střel se žádná neujala. To soupeř z ojedinělé protizteče srovnal. Jeřábek, další držitel zlata z jara 2013, vystřelil a puk se od bránícího hráče odrazil před odkrytou branku na gól Hudáčkovi – 1:1. Navíc sudí pak přísně vyloučili tři plzeňské hráče po sobě a Oceláři v přesile pět na tři přidali druhý zásah.

Následně si vzal slovo plzeňský útočník Holešinský.V 33. minutě zaskočil Mazance. Ten puk sice zasáhl lapačkou, ale letící projektil přepadl do sítě. Následně však Holešinský zaváhal u útočné modré, hosté vyrazili do přečíslení a Růžička upravil na 3:2 pro Třinec. Před druhou pauzou si Oceláři mohli dát vlastní gól, ale sražený puk minul branku.

Třetí perioda už tak vypjatý zápas ještě zdramatizovala. Indiáni v přesilovce srovnali, skóroval Hrabík. Pavlát pak skokem zabránil ve skórování Marcinkovi a Škodovka šest minut před závěrem třetiny soupeři odskočila. Zámorského střelu tečoval do sítě Schleiss. Ovšem v čase 55:08 dorovnal skóre trefou od modré explzeňský Kaňák, vyměněný do Třince v závěru ledna. Pavlát v prodloužení vytáhl další skvělý zákrok, jenže pak znovu úřadovali rozhodčí. Vyhodili dva Indiány po sobě a Oceláři v přesile pět na tři trefili vítězství.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „V první třetině byl soupeř lepší, měl nějaké šance, avšak ani my jsme nehráli špatně. Ve druhé třetině jsme se dostali do vedení, poté jsme měli místy velký tlak, jenomže se nám nepodařilo dát gól na 2:0. Následně jsme tahali za kratší konec, prohrávali jsme. Ve třetí části se nám povedlo skóre otočit, ale vlastními chybami jsme umožnili soupeři srovnat. Třinec má zkušené hráče a přesilové hry dokázal využít. I my jsme měli možnost z nich skórovat, jenže jsme to nevyužili. Myslím ale, že hráči podali dobrý výkon, navíc před výbornou kulisou, fanouškům děkujeme."

Vladimír Orságh (Třinec): „Měli jsme dobrý začátek, měli jsme dobré příležitosti, poté se až do konce zápasu hrál vyrovnaný hokej. Každý chvilku tahal pilku. Nás těší, že obdržený gól na 3:4 nás nepoložil, dokázali jsme ještě srovnat a v prodloužení jsme využili přesilovou hru. Pro nás to jsou důležité dva body, za které jsme moc rádi. Musím ale uznat, že Plzeň hrála velice slušně.“

Škoda Plzeň - Oceláři Třinec 4:5 pp

Třetiny: 0:0, 2:3, 2:1 - 0:1. Branky a nahrávky: 21. Rekonen (Schleiss, Mertl), 33. Holešinský (Houdek), 48. Hrabík (Pour, Suchý), 54. Schleiss (Zámorský, Rekonen) – 28. Hudáček (J. Jeřábek, Nestrašil), 31. Hudáček (M. Růžička, Nestrašil), 36. M. Růžička (Daňo), 56. Kaňák (Nestrašil, J. Jeřábek), 64. M. Růžička (Nestrašil).

Rozhodčí: Hejduk, Ondráček I – Ondráček II, Thuma. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:2. Střely na branku: 30:37.

Diváci: 4 529.

Nejlepší hráči: Dominik Pavlát – Libor Hudáček.

Plzeň: Pavlát – Skok, Zámorský, Kvasnička, Jiříček, Houdek, Jaroměřský, Kremláček – Schleiss, Mertl, Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – M. Beránek, Holešinský, Blomstrand – Bitten, Honejsek, Adamec. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, Kaňák, J. Jeřábek, M. Doudera, Mar. Adámek – Daňo, Vrána, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, Marcinko, Dravecký – Buček, M. Roman, Hrňa. Trenéři: Moták a Országh.