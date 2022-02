„Chceme to Příbrami vrátit,“ hlásí odhodlaně klatovský trenér Michal Straka. Ten bude v sobotním, nesmírně důležitém klání pravděpodobně postrádat útočníka Vojtěcha Tulačku, jenž právě v duelu ve středních Čechách přišel o čtyři zuby. „Ale už by se nám mohli vrátit útočník Kuba Procházka s obráncem Dominikem Houdkem,“ je kouč Straka optimistou a dodává, že oba hráči by jeho týmu při současném zdravotním stavu kádru výrazně pomohli.