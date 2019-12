Druholigoví hokejisté Klatov prohráli sobotní utkání 26. kola středové skupiny na ledě Kolína 1:4 a Vánoce stráví na pátém místě.

Hokejisté Klatov (na archivním snímku v bílém) prohráli v Kolíně 1:4. | Foto: Deník / Robert Babor

„Začali jsme dobře a brzy vstřelili úvodní gól. Pak jsme ale začali ztrácet příliš mnoho kotoučů a soupeř do konce první třetiny skóre otočil. Nástup do druhé třetiny nám znovu vyšel. Měli jsme tlak, šance, ale bez gólového efektu. Naopak domácí přidali třetí branku a byli na koni. Ve třetí části nám už chyběly síly, hráli jsme pouze na tři pětky a Kolín v poslední minutě pečetil výhru do prázdné branky,“ hodnotil utkání trenér Klatov Michal Straka.