Poslední výsledky: Petrovice – Stavební 13:2, Týnec – Stavební 1:3, Hrádek – Petrovice 2:9, Otavstroj – Týnec 10:3, Old stars – Otavstroj 3:11, Petrovice – Old stars 4:6. Kanadské bodování: 47 bodů – Tomáš Marný (Otavstroj, 32+15), 38 bodů – Petr Lemberger (Otavstroj, 19+19), 35 bodů – Zdeněk Koryťák (Old stars, 15+20), 30 bodů – Michal Holík (Petrovice, 18+12), 26 bodů - Jáchym Ptašnik (Hrádek, 17+9), 25 bodů – Richard Pitel (15+10), 21 bodů - Josef Heřman (11+10). Průběžná tabulka: 1. Old stars (100:41, 24 bodů), 2. Týnec (69:44, 16 bodů), 3. Petrovice (86:68, 11 bodů), 4. Otavstroj (92:93, 11 bodů), 5. Hrádek (56:83, 8 bodů), 6. Stavební (36:110, 4 body).

Hokejisté nažhavený Meteor nesestřelili, ve čtvrtfinále play-off je čeká Baník

FOTO: Sušičtí hokejisté vyhráli fotbalovým výsledkem, na jihu padlo dvanáct gólů