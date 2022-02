Výsledky nedávných zápasů: Stavební – Hrádek 6:3, Týnec – Hrádek 4:6, Stavební – Old stars 3:8, Petrovice – Otavstroj 15:8, Petrovice – Týnec 7:1, Otavstroj – Stavební 4:6. Aktuální tabulka: 1. Old stars (108:44, 26 bodů), 2. Týnec (74:57, 16 bodů), 3. Petrovice (108:77, 15 bodů), 4. Otavstroj (104:114, 11 bodů), 5. Hrádek (65:93, 10 bodů), 6. Stavební (51:125, 8 bodů). Kanadské bodování: 52 bodů - Tomáš Marný (Otavstroj, 36+16), 42 bodů - Petr Lemberger (Otavstroj, 21+21), 41 bodů - Michal Holík (Petrovice, 26+15), 40 bodů - Zdeněk Koryťák (Old stars, 18+22), 31 bodů - Jáchym Ptašnik (Hrádek, 18+13). Více informací na www.susickaligahokeje.wbs.cz.

Je to o přístupu a zodpovědnosti hráčů, čertil se Vlček po dalším kolapsu