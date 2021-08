Po bezbrankové první třetině Kadaň v prostřední části hry spustila gólový uragán – v rozmezí 22. a 29. minuty se trefila hned třikrát a vedla 3:0. Ve 37. minutě ale snížil po přihrávce Houdka klatovský mladík Eret a šest minut před koncem pro Klatovany vykřesal jiskřičku naděje navrátilec Jiří Uhlík.

SHC Klatovy - SK Trhači Kadaň 2:3.Zdroj: facebook SHC Klatovy

Vyrovnat se však už hokejistům SHC nepovedlo – Trhači tak na západě republiky zvítězili těsně 3:2. Odveta je na programu v úterý 10. srpna od 18 hodin na ledě soupeře z Ústeckého kraje.

„Na to, že jsme opravdu hodně dlouho nehráli, to nebylo špatné. Kluci podali slušný výkon. Zápas se lámal v první půlce druhé třetiny, ve které jsme udělali hodně chyb, a soupeř nás za ně potrestal. Pak se nám podařilo snížit, ve třetí třetině přidat druhý gól, a až do závěrečné sirény jsme bojovali o vyrovnání. V power-play tam nějaké šance byly,“ sdělil Deníku trenér klatovského mužstva Michal Straka.

SHC Klatovy – SK Trhači Kadaň 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 37. Eret (Houdek), 54. Uhlík (Roubal) – 22. Bernat (Čech, Jáchym), 28. Berčík (Steinocher, Kordule), 29. Heffernan (Mattson, Foltýn). Rozhodčí: Němec – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:0.



SHC Klatovy: Polívka (Pícl) – Houfek, Walter, Kovářík, Sysel, Kaňák, Houdek – Uhlík, Roubal, Kolář, Michel, Kolda, Reitspies, Eret, Procházka, Fořt, Moravec, Váchal. Trenér: Michal Straka.

SK Trhači Kadaň: Běhula (Gerstner) – Steinocher, Jáchym, Homola, Luka, Přibyl, Foltýn, Běhula, Mattsson, Bernat, Routa, Hefferman, Čech, Bacín, Homer, Konášek, Zabloudil, Kordule, Berčík, Hradecký. Trenér: Vladimír Růžička.