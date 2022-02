Absence několika hráčů zapříčinila to, že Klatované, stejně jako v úvodním vzájemném měření sil, týmu ze severu Plzeňska, podlehli. Tentokrát 3:6.

„Opět bychom to bez juniorů nedali, sestava byla hodně poslepovaná. Krok jsme drželi přibližně do poloviny zápasu, ale pak jsme inkasovali vyšší trest za faul kolenem a soupeř odskočil. V závěru se nám sice podařilo snížit, ale Třemošná si to už zkušeně pohlídala,“ řekl Deníku vedoucí klatovského družstva Václav Nauš, jenž na zápase tentokrát sice nebyl, ale zhodnocující slova tlumočil od klatovských hráčů.

Hokejisté HC Klatovy B (v archivní fotogalerii hráči v červených dresech) prohráli na ledě Meteoru Třemošná 3:6 a v základní části krajské ligy skončili pátí.Zdroj: Luděk Eidelpes

K devítigólovému utkání se vrátili pro Plzeňský deník také v táboře Meteoru. „Přestože Klatovy nebyly v plné síle, věděli jsme, že nás bude čekat těžký zápas. Tempo utkání bylo velké. Ačkoliv jsme celé utkání byli ve vedení, museli jsme o zisk tří bodů bojovat celých šedesát minut. Jsme rádi, že jsme zvládli utkání s těžkým soupeřem. Výsledek je také dobrým ukazatelem, jak jsme připraveni na nejdůležitější část sezony,“ uvedl David Smejkal z Třemošné.

Klatovští hokejisté tak zakončili základní část porážkou a skončili pátí, což znamená, že ve čtvrtfinále play-off půjdou na rezervu Sokolova. První utkání by se mělo odehrát 19. února na klatovském ledě, o tým později odveta v aréně Baníku. Časy jednotlivých utkání jsou teprve v jednání.

HC Meteor Třemošná - HC Klatovy B 6:3



Třetiny: 1:1, 3:1, 2:1. Branky a nahrávky: 2. Polívka (Koreis), 23. Beran (Levora), 28. Dušek (Koreis, Slavík), 31. Polívka (Dušek, Soukup), 44. Smejkal (Polívka, Slavík), 59. Davídek (Šucha, Soukup) – 7. Vizinger (Pitel), 37. Vizinger (Topinka), 53. Babka. Rozhodčí: Hacaperka – Hošťálek, Matys. Vyloučení: 2:2. Využití přesilových her: 2:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 4. Hala: Sport Aréna (Třemošná). HC Meteor Třemošná: Sedláček (Štekr) – Slavík, Smejkal, Soukup, Blumentrit – Šibra, Levora, Dušek, Beran, Šuch, Koreis, Davídek, Polívka, Michel. HC Klatovy B: Rückl – Topinka, Jonáš, Rajal, Valečka, Hochman, Balák – Vizinger, Pitel, Vávra, Hrach, Babka, Krs.

Krajská liga, základní část.Zdroj: Plzeňský svaz ledního hokeje

