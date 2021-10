V utkání, které začíná v sobotu od 17 hodin, favorita nejspíše nenajdeme. Písek se bude chtít pod novým trenérem určitě předvést, Západočeši by zase rádi odčinili středeční propadák s Řisuty a sobotnímu soupeři vrátili dva nezdary z přípravného období, ve kterém Písek nejprve vyhrál v Klatovech 5:3 a přesvědčivě uspěl i doma v generálce (6:3).

Jihočeši v týdnu vyměnili trenéra. Kouče Luboše Roba nahradil navrátilec Karel Herr. „Vedení reaguje na výsledkový vstup druholigového týmu do nové sezony a přistoupilo ke změně na trenérském postu,“ vysvětlil rošádu klub na svých webových stránkách. Králové přitom získali jen o tři body méně než Klatovští.

Hokejisté SHC Klatovy cestují do Písku (archivní fotogalerie ze dvou bitev v letní přípravě).Zdroj: Jindřich Schovanec, IHC Králové Písek

„V tomto zápase nebyla ani půlka toho, co jsme předvedli předtím v Havlíčkově Brodě,“ zlobil se po středeční porážce klatovský útočník Josef Roubal.

Hokejisté SHC Klatovy cestují do Písku (archivní fotogalerie ze dvou bitev v letní přípravě). | Foto: Jindřich Schovanec, IHC Králové Písek

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.