Dohrávka 33. kola: IHC Králové Písek - SHC Klatovy (červení).Zdroj: Jan Škrle

„V úterý odpočineme. Někteří hráči budou mít volno, jiní lehce potrénují. Ve středu nás čeká dohrávka a my v Příbrami nemáme co ztratit,“ říkal trenér Straka pro klubový web po pondělní výhře na ledě Písku, která jeho tým vrátila znovu do boje o postup do play-off. „Tuším, že oni (Příbram) jsou druzí, ale my musíme bojovat, jako bojujeme v posledních zápasech a urvat to srdcem. Ničím jiným to nepůjde,“ prohlásil zase klatovský útočník Vojtěch Tulačka.

Zdroj: SHC Klatovy

V letošní sezoně se pošumavský výběr mladíků s nepříjemnými Středočechy utkal už čtyřikrát. Pouze jedinkrát bodoval, když v 8. kole Příbram doma udolal 3:2 po prodloužení. Ve zbylých třech zápasech pak vždycky slavil Baník, který v posledním vzájemném měření sil klatovský tým rozstřílel na domácím ledě vysoko 12:6, když polovinu všech branek vstřelil až ve třetí třetině.

Jak tentokrát dopadne středeční utkání? Úvodní kotouč bude do hry vhozený v půl sedmé večer. Přibližně o dvě hodiny později už by mělo být jasno.

HC Baník Příbram vs. SHC Klatovy

Aktuální umístění, skóre a body: 2. místo (159:100, 73 bodů) - 5. místo (127:147, 42 bodů). Nejproduktivnější hráči: Miroslav Rohlík 49 bodů (19+30) - Petr Eret 58 bodů (25+33). Nejlepší střelci: Jan Tlačil (30 gólů) - Petr Eret (25 branek). Nejlepší nahravači: Petr Josefus (32 asistencí) - Petr Eret (33 asistencí). Vítězné góly: Petr Josefus, Jan Tlačil (4 branky) - David Michel (3 góly). Nejtrestanější hráči: Marcel Hlaváček (55 trestných minut) - Filip Kolář (66 trestných minut). Návštěvnost doma / venku: HC Baník Příbram doma (240 diváků na zápas) - SHC Klatovy venku (314 diváků na zápas). Celková návštěvnost: 9554 diváků - 7839 diváků.

