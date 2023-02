A soupeři ze sousedního kraje mají co vracet. Naposledy mu totiž v rámci Winter Classic, hokejové bitvy pod širým nebem ve Stříbře, podlehli vysoko 0:5. Teď už ovšem mohou jít do zápasu naprosto uvolnění. „Zbývají tři kola do konce. Sice už asi můžeme jít do zápasu v klidu, ale přistoupíme k tomu jako ke každému jinému utkání, chceme ho vyhrát. Někteří hráči se však musí probudit a pořádně makat," říkal klatovský kouč Michal Straka po sobotním utkání v Jablonci (1:3).