Závěrečné vystoupení v základní části aktuálního ročníku společné ligy Plzeňského a Karlovarského kraje zvládli s grácií. Hokejisté Klatov si totiž v rámci 18. kola vyšlápli na favorizované Rokycany, které na jejich ledě po velmi dobrém ofenzivním výkonu porazili 8:5 a na blížící se play-off se naladili tím nejlepším možným způsobem.

Hokejisté HC Klatovy (na archivním snímku hráči v bílých dresech) porazili v posledním kole základní části domácí Rokycany 8:5. | Foto: Jindřich Schovanec

„Výsledkově jsem samozřejmě spokojený," hlásil klatovský trenér Radek Kampf. Jeho tým zcela bezpečně ovládl úvodní dvě třetiny, po kterých vedl už 6:1. „Ale první tři minuty nám moc nevyšly. Soupeř si vytvořil nápor, a kdyby vedl o dvě branky, nikdo by nemohl nic říct," uznal devětapadesátiletý rodák z Litoměřic.

Nápor domácích pak otupila úvodní trefa kanonýra Petra Vizingera, na kterou o malou chvíli později navázal Roman Kuželík, jenž zužitkoval pobídku Václava Boučka. Domácí sice záhy zásluhou zásahu Aleše Matouška snížili, ale třetí branku Klatov přidal v jedenácté minutě Vladislav Kubeš. „To byl podle mě jeden z klíčových okamžiků zápasu, protože potom jsme měli hru celkem pod kontrolou a na ledě byli lepším týmem," mínil Kampf.

„Samozřejmě jsme se v zápase nevyhnuli slabším pasážím a okamžikům, inkasovali jsme třeba ve vlastní přesilovce, což by se nám stávat nemělo, ale celkově utkání musím hodnotit velice pozitivně," svěřil se zkušený kouč.

Zdroj: HC Klatovy / Zdeněk Matouš

Klatovští hokejisté skončili v dlouhodobé fázi soutěže na čtvrtém místě, když z osmnácti zápasů dvanáctkrát vyhráli a šestkrát neuspěli. A teď už se připravují na blížící se play-off, ve kterém je čeká tuhá bitva s Domažlicemi, které obsadily pátou příčku. Favorit? Těžko říct. Možná Klatovy, které svého nejbližšího soka v sezoně porazily doma i venku. Ale play-off je specifická soutěž…

„Na to, že jsme Domažlice v základní části dvakrát porazili, bych teď už vůbec nekoukal. Teď přichází nová soutěž a my se na ní musíme dobře připravit. Každý chce dojít co nejdál, a my nejsme výjimkou. Budeme bojovat," slíbil klatovský trenér před čtvrtfinále, které tak trošku rozhodne o (ne)úspěchu této sezony.

Zdroj: HC Klatovy / Zdeněk Matouš

HK Rokycany - HC Klatovy 5:8

Třetiny: 1:3, 0:3, 4:2. Branky a nahrávky: 9. Matoušek (Benedikt), 42. Matoušek (Karbulka), 46. Martinec (Nový), 53. Švík (Geltner, Nový), 60. Martinec (Geltner, Švík) – 4. Vizinger (Čuban), 7. Kuželík (Bouček), 11. Kubeš (Valečka), 22. Kubeš (Bouček), 31. Čuban, 35. Kuchárik (Valečka, Kubeš), 50. Hrach (Kuželík), 56. Topinka (Babka, Hrach). Rozhodčí: Turhobr, Rovaš, Sýkora. Vyloučení: 12:8. Vyšší tresty: 1:0. Trestné minuty: 32:16. Využití přesilových her: 2:1. Góly v oslabení: 1:0. Diváci: 199. Aréna: zimní stadion Rokycany. Sestava HK Rokycany: Jakub Karbulka (Mitáček) - Kastner, Peleška, Soukup, Zajíček, Martinec, Půst, Petr, Nový, Jan Karbulka, Pondělík, Geltner, Benedikt, Matoušek, Švík, Koc. Sestava HC Klatovy: Jiří Brtník - Plánička, Bouček, Valečka, Jan Brtník, Topinka, Kubeš, Kuželík, Babka, Čuban, Kuchárik, Vizinger, Hrach.

Ostatní výsledky 18. kola krajské hokejové ligy: HC Čerti Ostrov - HC Meteor Třemošná 5:15, HC Apollo - HC Stadion Cheb B 9:2, HC Domažlice - HC Mariánské Lázně 8:1, HC Baník Sokolov B - HC Rebel Město Nejdek 1:12.

Čtvrtfinále play-off - složení dvojic (první zápasy se hrají 23. a 24. února): HC Stadion Cheb B - HC Rebel Město Nejdek, HC Baník Sokolov B - HC Meteor Třemošná, HC Apollo - HK Rokycany, HC Domažlice - HC Klatovy.

