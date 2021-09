Důvod? Technická závada na ledové ploše. A poněkud komická. „V Chebu začali den před zápasem malovat reklamy, takže seřízli led na dva centimetry. Tohle se dělá všude, ale pak dva až tři dny na led nikdo nesmí,“ vysvětlil klatovský trenér Michal Straka s tím, že po namalování reklamních nápisů nebo čar ke hře se led zase zaleje vodou.

Hokejisté Klatov (na archivním snímku hráči v červených dresech ze zápasu v Kadani) nehráli v pátek a nezahrají si ani v úterý proti Kobře.Zdroj: Dalibor Kachlík

„Nešlo na tom zkrátka hrát. Dělaly se tam velké díry, někde až na beton. To by bylo neregulérní, navíc by šlo o zdraví hráčů,“ pokračoval trenér SHC Klatovy. „Během své hráčské kariéry jsem zažil třeba to, že se na ledě udělala jedna díra, ale to jsem ještě nikdy nikde neviděl,“ pousmál se Straka.

Jeho hráči tedy do Karlovarského kraje jeli zbytečně. A co hůř – zrušená je také úterní domácí příprava s pražskou Kobrou. „Soupeř má bohužel nějaká zranění, a tak nás požádal o zrušení zápasu,“ smutnil trenér.

Západočeský tým plný mladíků tak před startem nové sezony, která začíná už v sobotu 18. září, čeká pouze čtvrteční generálka na ledě jihočeského Písku.

„Nedá se nic dělat. V pondělí jsme měli trénink, v úterý a ve středu také trénujeme a ve čtvrtek jedeme do Písku, kde už bychom všechno chtěli směřovat k začátku nové sezony,“ prozradil klatovský trenér. Duel na ledě ambiciózních píseckých Králů začíná ve čtvrtek v 18 hodin.