Ve třetí třetině si hosté hlídali své vedení. Hráli ze zabezpečené obrany s cílem hlavně neinkasovat. Vytyčený cíl se jim dařilo plnit až do 55. minuty. „Pět minut před koncem snížil sokolovský Petrov, ale o závěrečný tlak se pak domácí připravili sami faulem. My využili nabídnutou přesilovku a zásluhou Čubana opět odskočili na rozdíl dvou branek. Sokolovským se sice vzápětí podařilo opět snížit, ale více už jsme jim nepovolili,“ dodal vedoucí HC Klatovy B.

/KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA/ Do nového ročníku společné ligy Plzeňského a Karlovarského kraje vstoupili hokejisté klatovského béčka úspěšně. V úvodním kole soutěže nastoupil tým z Pošumaví na ledě záložního výběru prvoligového Baníku Sokolov. A ze sousedního kraje si nakonec odvezl všechny body, když domácího protivníka udolal 3:2.

