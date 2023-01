Potřebují bodovat, a to kvůli blížící se nadstavbě B, ve které budou svěřenci trenéra Michala Straky bojovat hlavně o to, aby se vyhnuli poslednímu místu, které by znamenalo zrádné play-down. Do nadstavby si totiž všechny týmy přenesou body získané v hlavní části. A těch mají Klatovy fakt poskrovnu.