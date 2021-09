Kdo se bude radovat ve městě, odkud vzešly hokejové hvězdy jako jsou Jaroslav a Jiří Holíkové, Josefové Augusta a Vašíček, Vítek Vaněček či Radek Martínek? Mezi sedmou a osmou hodinou večerní by mělo být už jasno.

Od posledního milénia se Klatovy ve druhé lize utkaly s Havlíčkovým Brodem, který vede jako trenér zkušený Michal Konečný, pouze jedenáctkrát. Sedmkrát však vyhrál Havlíčkův Brod po základní hrací době, dvakrát v nastaveném čase a s prázdnou z ledu odcházel pouze ve dvou případech. To vše při skóre 52:34.

„Věřím, že po výhře budeme mít větší chuť do další práce,“ říkal klatovský trenér bezprostředně po středečním utkání s Chebem.

Svěřenci trenéra Michala Straky v sobotu cestují až do téměř 250 kilometrů (po bezproblémových dálnicích D5 a D1) vzdáleného Havlíčkova Brodu, kde v rámci 3. kola jižní skupiny druhé ligy změří síly s tamními Bruslaři. Utkání se hraje v havlíčkobrodské Kotlině od pěti hodin odpoledne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.