O oslavy titulu navíc úplně nepřijde. „Nějaké už proběhly, ale určitě se s kluky ještě sejdeme a oslavíme to spolu,“ dodal plzeňský forvard.Soukup byl blízko medailí i s českou reprezentací, které však v boji o třetí místo vystavili stopku Finové. Ti zvítězili 4:1. „Myslím, že nakonec rozhodla lepší fyzická připravenost soupeře. Neměli jsme takový klid na hokejkách a soupeř si zápas dobře pohlídal,“ vrátil se ještě k rozhodujícímu zápasu sedmnáctiletý hokejista, který přesto neodjížděl z mistrovství se skleslou hlavou.

„Turnaj bych hodnotil kladně. Sice nám to necinklo, ale i tak po delší době český národní tým postoupil do semifinále. Dokázali jsme porazit tým Kanady, na to nikdy nezapomenu. Zastříleli jsme si proti Švýcarům, které jsme i jednoznačně přehrávali. Utvořili jsme výbornou partu a po průběhu sezony, kdy nám snad nikdo nevěřil, jsme chtěli ukázat, že český hokej není na tom tak špatně,“ řekl rázně Marek Soukup.

Ten zároveň možná změní v létě adresu, pokud dostane laso z Ameriky. „Už jako malý jsem chtěl hrát univerzitní ligu v Americe. Nyní jsem byl draftován do USHL, což je takový mezikrok. To, že jsem byl draftovaný, mě příjemně překvapilo, vše se to seběhlo hodně rychle. Ale co bude dál, to se ještě uvidí,“ nechal si Soukup, který si teď užívá zaslouženého volna, čas na rozmyšlenou.

