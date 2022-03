Když mu bylo 17 let, zvolil si tento odchovanec klatovského hokeje poněkud jinou cestu než jeho vrstevníci. Netradiční, složitou.

Zdá se však, že velmi úspěšnou. Radek Mužík ještě v dorosteneckém věku udělal velký životní krok, když se rozloučil s plzeňskými Indiány a vydal se rozvíjet své hokejové umění do švédského klubu Luleå HF. Během úvodních tří let mu přirostl celek ze severu Evropy, kde se stal legendou bývalý český hráč Jiří Kučera, k srdci. Opravdu hodně.

Zdroj: Youtube

Nejprve sbíral cenné zkušenosti po boku ostřílených plejerů, v letošní sezoně je již právoplatným členem parádní jízdy týmu, který se pohybuje v horních patrech tabulky švédské SHL. A ještě nějakou dobu bude.

V pátek totiž Luleå Hockey prodloužil se 190 cm vysokým útočníkem smlouvu o další rok. Forvard tedy v Norrbottenu, což je kraj, kde se Luleå nachází, bude až do sezony 2022/2023.

„Je to skvělý pocit. Miluji toto město a vše, co tady je, takže jsem opravdu nadšený, že zůstanu další sezonu,“ říkal Mužík pro klubový web a už se těší na blížící se vyřazovací část. „Moc se těším, až si zahraji play-off před zaplněným hledištěm. Bude to naprosto neuvěřitelné,“ pokračoval nadšeně Radek Mužík, jenž už tento pátek oslaví své 21. narozeniny.

Luleå letos prožívá skvělou základní část. Dvě kola před koncem je jisté, že postoupí rovnou do čtvrtfinále, přičemž ještě může zabojovat o první místo, ale v dlouhodobé fázi soutěže neskončí na horším než třetím místě. Spokojenost ovšem nepanuje pouze na straně usměvavého Mužíka, ale také v samotném klubu. „Je skvělé, že jsme se s Radkem dohodli na pokračování. Je to hráč, který se u nás vyvíjel coby junior a který neustále dělá kroky tím správným směrem,“ nechal se slyšet generální manažer Stefan Nilsson.

Radek Mužík prodloužil ve švédském klubu smlouvu o jeden rok. „Jsem nadšený, že tu zůstanu,' hlásil.Zdroj: Luleå HF

Radek Mužík letos v dresu klubu, který byl založený v roce 1977, odehrál 46 zápasů, ve kterých zaznamenal osm kanadských bodů za tři góly a pět asistencí. A to na borce, který stále sbírá zkušenosti v jednom z nejlepších švédských týmů a nastupuje převážně ve čtvrté formaci, není vůbec špatná vizitka. Jen tak dále!

