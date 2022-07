Podle zámořských médií si borec, jenž by měl v srpnu startovat v dresu české reprezentace do 20 let na odloženém světovém šampionátu juniorů, může každý rok vydělat i 950 tisíc amerických dolarů. Zatím však není jasné, jestli Jiříček stráví příští sezonu za velkou louží, nebo ještě v modrobílém dresu plzeňských Indiánů v nejvyšší tuzemské soutěži.