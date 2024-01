Je to tady. Od 29. ledna do 2. února půjde v Klatovech o dobrou věc. Místní hokejisté totiž v úzké spolupráci s Klatovskou nemocnicí a pod záštitou Plzeňského kraje budou darovat krev na transfuzním oddělení Klatovské nemocnice. K samotným hráčům si připojí i zástupci vedení klubu.

Daruj krev s klubem HC Klatovy. | Video: Televize FILMpro, Klatovy

„Pomáhat nemocným nebo zraněným lidem nemusí pouze lékař nebo sestra. Může pomoci skoro každý z nás. Naše krev může být použita při léčbě, při operaci, při úrazech s velkou ztrátou krve a někdy může přímo zachránit život,“ řek pro web nemocnice prezident HC Klatovy Stanislav Kopáček. „Chceme takto pomáhat i my v hokejovém klubu. Proto jsme se rozhodli, že sami začneme darovat a v týdnu od 29. ledna do 2. února zveme i naše fanoušky a veřejnost. Pojďte do toho s námi," vyzývá hokejové fanoušky, ale i další obyvatelstvo.

„Minimálně jednou za život potřebuje krevní transfuzi každý čtvrtý člověk. Je tedy velká pravděpodobnost, že jednou bude krev potřebovat i někdo z našeho okolí, a i když to nikomu nepřeji, nelze nikdy vyloučit, že ji třeba jednou budeme potřebovat sami. Na druhou stranu krev chodí v Česku pravidelně darovat jen jeden ze čtyř stovek lidí. To je bohužel málo. Proto neustále sháníme nové dárce,“ uvedl ředitel Klatovské nemocnice Jiří Zeithaml.

Zdroj: Televize FILMpro, Klatovy

„Budeme rádi za každého nového dárce. Nicméně i tak bychom takové zájemce chtěli předem požádat, aby se předem skutečně zamysleli, zda budou mít čas a zájem chodit darovat krev nebo plazmu i do budoucna. Nehledáme totiž nové dárce, kteří přijdou jednou během této akce. Hledáme především zájemce, kteří mají zájem chodit opakovaně,“ doplnil ještě. Dárcem krve se může stát každý ve věku od 18 do 60 let a splňuje podmínku zdravotní způsobilosti. Jak darovat, jak se připojit? To najdete na stránkách Klatovské nemocnice ZDE.

