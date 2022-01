Souboj dvou odvěkých rivalů nabídl všechno. Zejména pytel branek a častá vyloučení. Rozhodčí dohromady udělili sedmadvacet trestů a 75 trestných minut. Z vítězství 9:6 se nakonec radovali Chodové, které táhl především zkušený útočník Jakub Faschingbauer, autor čtyř branek a celkově šesti kanadských bodů. „Zápas v Domažlicích? Ještě teď jsem naštvaný,“ procedil stroze klatovský hokejista Vladislav Kubeš.

Z archivu: HC Tachov - HC Klatovy B (červení).Zdroj: Luděk Eidelpes

Od úvodního vhazování bylo patrné, že k vidění bude ofenzivní hokej s řadou šancí na obou stranách. V sedmé vteřině musel Rückl v brance hostí řešit první samostatný nájezd – domácího Baxu však vychytal. „My jsme se do zápasu dostávali pomaleji, ale když se do stejné situace dostal Jirka Pitel, nájezd proměnil. Domažličtí ale měli v první třetině více ze hry a dvěma slepenými góly v polovině třetiny skóre zaslouženě otočili ve svůj prospěch. My se do šancí dostávali spíše sporadicky, ale dokázali jsme být efektivní a zásluhou Babky srovnali,“ popisoval průběh první periody vedoucí HC Klatovy B Václav Nauš.

Cheb? Nebyl to zápas, který jsme měli prohrát, míní klatovský hokejista

Po změně stran byla hra o poznání vyrovnanější. Tedy skoro, protože v její polovině se začaly dít věci. Nejprve třemi rychlými góly domácí odskočili už na 5:2, aby chvíli na to snížil Čuban. Ovšem při chuti hrající Faschingbauer pak znovu navýšil skóre na hrozivých 6:3.

„Domácí v tu chvíli dominovali a dělali si na ledě v podstatě, co chtěli. My se ale nevzdali, v závěru zabojovali a dvěma góly z konce třetiny snížili na rozdíl jediné branky,“ pokračoval v hodnocení zápasu Václav Nauš.

Z archivu: HC Tachov - HC Klatovy B (červení).Zdroj: Luděk Eidelpes

Třetí třetina začínala přesilovou hrou klatovských borců čtyři na tři, respektive po chvíli se změnila na přesilovou hru pěti proti třem.

Magický amulet Kelty neuchránil. Klatovští mladíci ohromili nevídanou kanonádou

„Nabídnutou šanci jsme ovšem nevyužili a tak přišel zákonitý trest v podobě další branky z hole Faschingbauera. Tato trefa v podstatě rozhodla o osudu zápasu,“ smutnil vedoucí klatovského výběru.

„Zápas naprosto ovládl první domažlický útok ve složení Faschingbauer, Baxa, Polata, kteří se podíleli na šesti brankách svého celku. Naopak ne úplně vydařený výkon předvedl hlavní rozhodčí Bělohrad, který svými nepřesnými výroky zbytečně vířil emoce na obou stranách,“ narážel Nauš na abnormálně vysoký počet vyloučených na obou stranách.

Nadějné vedení nepomohlo. Klatovští hokejisté obdarovali Cheb dvěma body

S tím ovšem tak trochu nesouhlasil domácí útočník Jakub Faschingbauer. „Počet trestů odpovídal vypjatosti utkání a s tím spojené agresivity. Navíc je mezi námi velká rivalita. Prostě derby jak se sluší a patří," uvedl zkušený osmadvacetiletý kanonýr pro kolegy z Domažlického deníku.

„Jsem přesvědčen, že derby proti Klatovům nabídlo pro diváka strhující atmosféru. Kdo přišel, tak určitě nelitoval. Nám se dařilo využívat šance a skórovat. Důležité bylo, že jsme ve třetí třetině soupeři odskočili a dokázali si náskok pohlídat. V zápase bylo k vidění hodně přesilových her a postupem času se nám je dařilo využívat. Vyzdvihnul bych výkon našeho brankáře, který odchytal půl zápasu se zraněním," hodnotil Faschingbauer, hvězda zápasu.

Trochu spokojený jsem, i když si stále myslím, že mám na víc, tvrdí Šrail

O víkendu hrají Klatovští dvakrát doma. Nejprve v sobotu od 15.45 hodin přivítají Mariánské Lázně a v neděli dohrávají odložený zápas s béčkem Sokolova. Tento zápas se hraje od čtvrt na pět odpoledne.

HC Domažlice - HC Klatovy B 9:6 (2:2, 4:3, 3:1)



Třetiny: 2:2, 4:3, 3:1. Branky a nahrávky: 12. Mirovský (Faschingbauer, Polata), 13. Baxa (Faschingbauer), 26. Faschingbauer (Polata), 28. Kulhánek, 30. Faschingbauer (Baxa), 34. Faschingbauer (Polata), 47. Faschingbauer (Baxa), 52. Šíma, 55. Říha - 8. Pitel (Vávra), 16. Babka (Hochman), 31. Čuban (Vizinger, Rückl), 37. Babka (Kubeš), 39. Kubeš (Vizinger), 59. Valečka (Pitel). Rozhodčí: Bělohrad – Matys, Moravec. Vyloučení: 13:14. Vyšší tresty: 2:0. Trestné minuty: 47:28. Využití přesilových her: 3:2. Sestava Klatov: Rückl – Topinka, Jonáš, Rajal, Plánička, Valečka, Hochman – Vondryska, Vizinger, Čuban, Kuželík, Kubeš, Pitel, Vávra, Babka, Krs.

PODÍVEJTE SE: Hokejoví junioři smetli Baník, ale nestačili na béčko Plzně