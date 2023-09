/OHLASY/ Nedělní odpoledne přineslo v Domažlicích utkání Klatovské hokejové ligy s názvem GlobalGame2. Utkala se v něm Kdyně s Dynamem. Atraktivní zápas, který sliboval vyrovnanou podívanou, skončil jednoznačným výsledkem pro Dynamo, které vyhrálo vysoko 9:1. Zazářil především Petr Bauer, který zaznamenal šest kanadských bodů za tři branky a stejný počet gólových přihrávek na trefy svých spoluhráčů.

David Horák neproměnil proti Kdyni trestné střílení, mrzet ho to však nemuselo. | Video: KTHL

HC Warriors Kdyně – AHC Dynamo 1:9

„Výsledek je pro nás katastrofální. Až jsme si říkali, jestli má cenu v hokeji ještě pokračovat," soukal ze sebe zklamaný hokejista Kdyně David Dvořák. „Už když k nám soupeř přijel, jejich hráči byli hodně nahecování, nabušení, čišelo z nich sebevědomí a velká natěšenost. I když to bylo střelecky celkem vyrovnané utkání, Dynamo nás jednoznačně přejelo a zaslouženě zvítězilo. My se z toho musíme rychle oklepat," doplnil člen hokejového klubu Warriors.

„Odehráli jsme výbornou první třetinu, kterou jsme vyhráli 4:1. Ve druhé části nás soupeř zmáčkl, měl nápor, ale my to přežili bez úhony. Ve třetí třetině jsme znovu přidali a o osudu utkání definitivně rozhodli," komentoval drtivou výhru hokejista vítězného Dynama Rostislav Hejduk. „Musím říct, že nám zápas sedl, ale mám radost hlavně z toho, že jsme v kabině dobrá parta a baví nás to, což se v úvodu sezony odráží i na ledě," dodal navýsost spokojený Hejduk.

Třetiny: 1:4, 0:0, 0:5. Branky a nahrávky: 7. Hána (Škarda) – 5. Horák (Bauer), 9. Bauer (Horák), 11. Bauer (L. Václavovic), 13. Horák (Mauntner), 31. Hejduk (Rajšl), 34. Vísner, 41. Rajšl (Bauer), 43. Hejduk (Rajšl, Bauer), 45. Bauer. Rozhodčí: Raška, Gregor. Vyloučení: 2:2. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:1. Střely na branku: 27:34. Diváci: 13. Diváci: 13. Sestava HC Warriors Kdyně: Fíroň – Hána, Steinbrucker, Dvořák, Novák, Anderle, Škarda, Lagron, Iha, Šach, Tochor. Sestava AHC Dynamo: Chlad – Hejduk, Václavovic L., Vísner, Janouškovec, Rajšl, Bauer, Mauntner, Horák, Ferus, Halas.

Úvodní minuty patřili domácím, z čehož vzešla přesilovka pro Kdyni. Borci Warriors ovšem výhodu jednoho hráče na ledě navíc nezužitkovali. Skóre tak otevřel na konci páté minuty hostující hokejista Horák. Na jeho branku sice záhy odpověděl z dorážky Hána, ale pak už úřadovalo pouze Dynamo. Dvakrát se prosadil Petr Bauer, zejména jeho druhý gól byl lahůdkou a zasloužil by nominaci do zlaté helmy. Bauer totiž projel celým kluzištěm a poslal kotouč nad rameno kdyňského Fíroně. Gólový účet první třetiny uzavřel Horák.

Druhá třetina byla jasně v režii Kdyně, ale ta svou velkou střeleckou převahu nedokázala přetavit v gól. V cestě jim vždy stál skvělý brankář Chlad, kterému navíc pomáhali spoluhráči. Na konci druhé třetiny neproměnil trestné střílení Horák, a tak bylo skóre stejné jako po skončení úvodní třetiny duelu.

Na začátku třetího dějství Dynamo uťalo veškeré naděje Kdyně brankami Hejduka a Vísnera. Následovalo pár akcí na obou stranách kluziště, jenomže oba gólmani byli bezchybní. Dynamo ale přeci jen bylo na ledě lepším týmem, což v závěrečné pětiminutovce potvrdilo třemi góly, když se prosadilo vzrůstem malé trio Rajšl, Hejduk a Bauer. Dynamo tak zvítězilo jednoznačně 9:1.

Autoři: Martin Mangl, Martin Karlík

