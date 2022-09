Branky a nahrávky: 9. Jandík (Rajal), 14. Jandík (Uhlík) – 6. Rychtařík (Cingroš), 9. Cingroš (Vísner), 9. Rychtařík (Cingroš), 24. Vísner (Tochor), 24. Rajšl, 25. Cingroš (Thurnwald), 26. Cingroš (Vísner, Thurnwald), 33. Vísner (Cingroš), 39. Beneš (Vísner, Tochor). Rozhodčí: Lukeš, Uhlík. Vyloučení: 3:1, navíc Moravčík (HC Čápi) a Cingroš (AHC Dynamo) oba 5 minut + do konce utkání (hrubost). Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 4. Sestava HC Čápi: Knedlík – Peksa, Uhlík, Muchna, Bauer, Karásek, Jandík, Mazanec, Rajal, Moravčík, Jindra. Sestava AHC Dynamo: Chlad – Hejduk, Rajšl, Tochor, Rychtařík, Vísner, Cingros, Thurnwald, Beneš.

Úvod zápasu patřil Dynamu, to ale šance nevyužilo. Následně zahrozil i soupeř, jenomže ani on se z gólu neradoval. Záhy přišla pro HC Čápi studená sprcha v podobě tří gólů v rozmezí tří minut. Poté přišlo ze strany Dynama lehké uspokojení, které bleskově trestal Jandík, který se navíc do přestávky prosadil ještě jednou a vrátil svůj tým zpátky do hry. Snížení HC Čápi do druhého dějství nakoplo, ale ten své šance nedokázal proměnit a tak přišel tvrdý direkt, když během dvou minut inkasoval čtyři branky. Nutno podotknout, že některé branky byly pastvou pro oči, naděje Čápů tím ale pohasly.

Hokejisté AHC Dynamo (na společném archivním snímku) vstoupili do premiérového ročníku Klatovské hokejové ligy výhrou 9:2 nad HC Čápi.Zdroj: archiv

Z kraje poslední třetiny se prosadil Vísner, pak se utkání trošku vyhrotilo. Následně Dynamo využilo přesilovku a dalo výsledku konečnou podobu. V závěru přišlo fair-play gesto Petra Bauera, který se rozhodčím přiznal, že nebyl faulovaný, a že to byl naopak on, kdo se provinil proti pravidlům.

„Jelikož jsme v prvním kole stáli, jednalo se o naše první utkání. Trošku jsme válčili se sestavou, dva hráče jsme si museli půjčit, ale šli jsme na to. Na soupeře jsme vlétli, dali tři branky, ale pak jsme polevili, čehož Čápi využili a snížili,“ popisoval hokejista Dynama Rostislav Hejduk průběh úvodní třetiny.

„V náš prospěch rozhodla povedená pasáž ve druhé části hry, ve které jsme nastříleli čtyři rychlé branky, a ty soupeře zlomily. Pak už jsme si to tak nějak v klidu drželi, i když je pravda, že i my sami jsme byli dost utavení,“ dodal.

HC Warriors Kdyně – AHC Gladiators 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. P. Voldán, 21. Škarda – 1. Jonáš (P. Král), 11. Jonáš (Vladař), 21. M. Král (Vladař). Rozhodčí: Balák, Uhlík. Vyloučení: 1:0 (bez využití). Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 11. Sestava HC Warriors Kdyně: Hrdlička – Dvořák, Novák, Lagrion, Vondraš, Škarda, P. Voldán, M. Voldán, Veber, Mazanec, Hána. Sestava AHC Gladiators: Knedlík – Kouba, M. Král, Vladař, Jonáš, P. Král, Václavovic. Šimek, Brousek, Hejduk.

Nádherný zápas, za který by se nemusela stydět ani registrovaná soutěž. Hned v úvodní minutě se prosadil Jonáš, který využil svého dobrého postavení a uklidil kotouč za Hrdličku. Tato branka Gladiátory nakopla a následovaly další pokusy, které ovšem Hrdlička v bráně zlikvidoval. Poté se osmělila i Kdyně, ale narážela buď na pozornou obranu Gladiátorů, nebo na Knedlíka v brance. V 9. minutě bylo vyrovnáno, když se nádhernou střelou prosadil Pavel Voldán.

O necelé dvě minuty později se prosadil opět Jonáš a vrátil tak Gladiátorům vedení. Ještě před pauzou mohlo být vyrovnáno, ale přečíslení Kdyně dva na jednoho skončilo na obránci Gladiátorů. Ve druhém dějství se prosadil za Gladiátory Michal Král a bylo to 1:3, ale s rychlou odpovědí záhy přispěchal kdyňský hokejista Škarda. Srovnat skóre mohl Voldán, ale Knedlík byl pozorný. Následně svůj únik neproměnil Šimek a obecně: ani jedna strana své gólové příležitosti do druhé pauzy využít již nedokázala.

Ve třetí třetině svůj nájezd neproměnil aktivní Jonáš, který toužil po hattricku. Do šancí se snažila prodrat i Kdyně, ale narážela na pozornou obranu Gladiátorů, ale také na nepřízeň paní štěstěny. V závěru zkusila Kdyně power-play, ale šanci si vytvořit nedokázala. Gladiátoři tak zvítězili 3:2.

„Podle mého názoru jsme narazili na velice silného soupeře, a podle toho také vypadalo tempo na začátku utkání, které bylo vysoké. My jsme do zápasu ale nastoupili pouze v devíti lidech, kdy někteří kluci hráli hokejové utkání po delší době, takže intenzita postupně opadala. K vidění byl celkem vyrovnaný hokej, ale řekl bych, že o ten malý kousíček jsme si zasloužili zvítězit,“ tvrdil hokejista Gladiátorů Michal Král, autor vítězného zásahu svého mužstva, které je po dvou zápasech na čtyřech bodech, a tudíž je i nadále stoprocentní.

Autoři: Martin Mangl, Martin Karlík

