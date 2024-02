Sobotní dopoledne nabídlo na ledové ploše zimního stadionu v Klatovech kompletní čtrnácté kolo druhého ročníku Klatovské hokejové ligy. V prvním zápase udolali Gladiátoři béčko Malé Vísky, ve druhém utkání se schylovalo k prvotřídní senzaci, když poslední Čápi vedli po dvou třetinách o tři branky nad Dynamem, to ovšem bitvu dokázalo otočit.

Hokejisté AHC Dynamo (na společném archivním snímku). | Foto: AHC Dynamo

HC Čápi – AHC Dynamo 4:6

„Musím pochválit soupeře, hrál výborně," začal hodnocení zkušený hokejista Dynama Rostislav Hejduk. „My jsme v prvních dvou třetinách nehráli vůbec nic, nevěděli jsme si rady. Zlom nastal s naším prvním gólem na začátku třetí třetiny, kdy jsme pak ještě v krátkém sledu dokázali dát další čtyři branky. Utkání nakonec rozhodlo to, že Čápi nestíhali ve třetí třetině tempo zápasu, celkově ale hráli velmi dobře a dost nás potrápili," připustil Hejduk.

Třetiny: 2:0, 1:0, 1:6. Branky a nahrávky: 9. Peksa (Jindra), 15. Peksa (Karásek), 16. Mazanec (Jindra), 40. Peksa (Matějka) – 31. Maxa, 31. Bauer (Václavovic), 32. Pitel (Horák), 33. Maxa, 33. Rajšl (Maxa), 45. Horák (technický gól). Rozhodčí: Schmiedt, J. Brtník. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:0. Góly v oslabení: 0:1. Střely na branku: 18:29. Diváci: 18. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava HC Čápi: Ulrich – Peksa, Jindra, Moravčík, Bauer, Uhlík, Jandík, Matějka, Mazanec, Špaček, Muchna, Karásek. Sestava AHC Dynamo: Štefl – Hejduk, Horák, Ferus, Rajšl, Janouškovec, Pitel, Bauer, Václavovic, Bohuslav, Maxa.

První velká šance zápasu přišla ve čtvrté minutě, když Dynamo zazdilo akci dva na nikoho. Úvodní branka utkání padla v deváté minutě, když se před brankou prosadil Peksa. Odpovědět mohl Maxa, který projel celým kluištěm, ale na Ulricha nevyzrál. V poslední minutě první třetiny našel Karásek přesným pasem Peksu, a ten prostřelil Štefla, brankáře Dynama, již podruhé.

Urputný boj mezi Startem a hokejovou Sušicí rozhodla jediná trefa Jakuba Topinky

Z kraje prostředního dějství našel Jindra spoluhráče Mazance, ten nezaváhal a bylo to už o tři góly. Dynamo se snažilo se zápasem něco udělat, ale naráželo na pozornou obranu Čápů, a když se jim podařilo přes ní dostat, tak zase naráželo na výborně chytajícího Ulricha. Na začátku poslední třetiny se ovšem přece jen prosadil Maxa a odstartoval gólový uragán Danama. Za chvíli se mezi betony Ulricha trefil hbitý štírek Bauer a netrvalo to dlouho a díky mazákovi Pitelovi bylo vyrovnáno. Viditelně zaskočení Čápi nevěděli, kde jim hlava stojí, a tak jim další ránu zasadil Maxa a Dynamo rázem vedlo.

Další hřebíček do bodových akcií Čápů zatloukl Rajšl, který se trefil nad lapačku Ulricha. Následně se hra uklidnila. Další gól přišel pět minut před koncem, když se z dorážky trefil Peksa a Čápi byli na dosah vyrovnání. V poslední minutě to Čápi zkusili bez brankáře, risk jim ovšem nevyšel - k puku se dostal Horák a jel na prázdnou branku. Do jeho zakončení hodil hůl Čáp Jindra a rozhodčí tak oblíbenci havířovských příznivců přiznali technický gól. Dynamo tak potvrdilo roli favorita a zvítězilo 6:4. Ale až nečekaně se nadřelo.

Teď přichází nová soutěž, hlásí trenér hokejových Klatov před play-off

AHC Gladiators – Malá Víska B 3:1

Třetiny: 1:0, 1:1, 1:0. Branky a nahrávky: 14. D. Krásný (Václavovic, Benda), 28. Benda (Pártl), 39. D. Krásný – 30. Holík (Lincmajer). Rozhodčí: Schmiedt, J. Brtník. Vyloučení: 2:4. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 1:0. Střely na branku: 32:20. Diváci: 13. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Gladiators: Jonáš – Benda, D. Krásný, Václavovic, Marek, Kouba, Pártl, Hrdina, Vladař, P. Král, O. Krásný. Sestava Malé Vísky B: Korčík – Kuželík, Smolík, Valvoda, Lincmajer, Holík, Voráček, Pivoňka, Kašpar, Fait, Kosohorský.

Ve třetí minutě se vyznamenal Korčík v brance béčka Malé Vísky, když vychytal akci tří útočících hráčk na nikoho. Víska zahrozila Lincmajerem o dvě minuty později, ale Jonáš byl pozorný. Skóre se změnilo až minutu před pauzou, když se z mezikruží trefil Dan Krásný. I ve druhé třetině hráli prim brankáři, to se změnilo až v osmadvacáté minutě, kdy se výstavní bombou pod víko prosadil ostrostřelec Benda. Za Malou Vísku snížil před pauzou Holík, který dostal kotouč mezi betony jinak skvělej chytajícího Jonáše. Třetí třetina měla stejný průběh, brankáři byli bezchybní. Jediná střela, která prošla, přišla ve 39. minutě, když se nad lapačku Korčíka trefil Dan Krásný a upravil konečný stav na 3:1.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

Kam za sportem? Na fotbal, hokej, ale i florbal a turnaj ve stolním tenise