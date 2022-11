Třetiny: 6:1, 2:0, 3:0. Branky a nahrávky: 2. Krásný (P. Král), 7. Rašek (Krásný), 11. Kouba, 14. Šimek (Jonáš), 14. Václavovic (Rašek), 15. Kouba (Václavovic), 16. Krásný (Šimek), 17. Krásný (Němec), 31. Němec, 33. Benda (Václavovic), 44. Šimek (M. Král) – 10. Hána (Kříž). Rozhodčí: Brtník, Schmiedt. Vyloučení: 1:4. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 6. Sestava AHC Gladiators: Kisling – Kouba, Benda, Rašek, Jonáš, Šimek, Němec, M. Král, P. Král, Václavovic. Sestava HC Warriors Kdyně: Hrdlička – Novák, Dvořák, P. Voldán, M. Voldán, Škarda, Lagron, Hána, Vondraš, Veber, Steinbrucker, Kříž.

Skóre zápasu otevřel už ve druhé minutě Krásný, který se proháčkoval až před branku a poslal kotouč nad vyrážečku Hrdličky. Odpovědět mohl Matěj Voldán, ale Kisling byl pozorný. Zanedlouho se slavilo na druhé straně, když volný kotouč zasunul do branky Rašek. Následně si gólman Kdyně poradil s chytrou tečí Šimka. Na druhé straně se neujal pokus Škardy. Nedlouho na to se už Kdyně ale mohla radovat, když se z dorážky prosadil aktivní Hána.

Ihned na druhé straně odpověděl krásnou střelou do vinglu Kouba. Následně Kdyně přežila oslabení, po kterém zahrozil Pavel Voldán, ale jeho pokus byl zblokován. Ve čtrnácté minutě si mezi kruhy sjel Šimek a poslal kotouč pod víko Hrdličkovy svatyně. O třicet vteřin později se prosadil také Václavovic a před odchodem do kabin přidal svůj druhý zásah večera Kouba. Jak dobře Gladiátoři skončili první třetinu, tak zahájili tu druhou, když odražený kotouč poslal do branky Krásný a tentýž hráč za půl minuty zkompletoval hattrick. V 19. minutě vyjel z rohu kluziště Škarda, ale Kislinga v kleci nepokořil.

V 22. minutě se famózním zákrokem prezentoval Hrdlička, když sebral gólovou radost Šimkovi. Ve zbytku druhé třetiny byli jasně lepší Gladiátoři, ale své skóre už nenavýšili. Na začátku posledního dějství vystřelil od modré Němec a jeho pokus si do branky nešťastnou tečí srazil jeden z obránců Kdyně. V 33. minutě se ujala svižná rána Bendy. Následně se na stadionu začala tvořit mlha, ale ani ta obraz hry nezměnila i nadále byli lepší Gladiátoři.

Volejbalistky získaly proti Plzni tři body, béčko bylo na Chodsku stoprocentní

Velkou šanci měl v 41. minutě Jonáš, ale ležícího Hrdličku nepřekonal. Nedlouho na to přišlo gesto fair play, když kdyňský Michal Hána odvolal faul soupeře. Minutu před závěrečnou sirénou dal výsledku konečnou podobu Šimek, který se trefil pod beton beumocného gólmana Hrdličky.

„Po prvním vzájemném zápase sezony, který byl vyrovnaný a vyhráli jsme jej pouze o gól, nás trošku překvapilo, jakým způsobem jsme soupeře tentokrát přehráli. Rozhodla první třetina, ve které jsme proměnili téměř všechny svoje šance, a pak už si to pohlídali," říkal hokejista Gladiátorů Michal Král.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

OBRAZEM: Derniéra jim vyšla. Házenkáři otočili duel v Záluží a přezimují pátí