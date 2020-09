Po nucené pauze zapříčiněné nařízenou karanténou se zase vrátili na led a před sobotním startem nového ročníku odehráli hokejisté druholigových Klatov ještě jeden přípravný zápas. Svěřenci trenéra Michala Straky zajížděli do středních Čech, kde změřili síly s domácí Příbramí. A i když bojovali, nakonec neuspěli a prohráli 3:6.

„Odehráli jsme utkání po delší době. Někteří kluci vlastně absolvovali pouze jeden trénink a hned šli hrát. V první třetině to z naší strany nebylo ono. Byli jsme všude druzí a po zásluze prohrávali. Od druhé části hry se to už ale srovnalo. Začali jsme bruslit, včas přistupovali k protihráčům a vytvářeli si šance. Je nakonec škoda, že jsme prohráli 3:6, protože ještě na začátku třetí třetiny za stavu 2:3 jsme tam měli čtyři nebo pět tutových příležitostí. Ty jsme bohužel nedali, soupeř vstřelil čtvrtou branku, a pak už si to pohlídal. Celkově to byl ale krásný zápas," hodnotil duel v Příbrami klatovský trenér Michal Straka.