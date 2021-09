Ve čtvrtek večer čeká hokejisty SHC Klatovy poslední zkouška před dlouho očekávaným startem nového ročníku druhé ligy. Družina trenéra Michala Straky zajíždí ke generálce na led jihočeského Písku, se kterým se v hlavní fázi přípravy už jednou utkala.

SHC Klatovy vs. IHC Králové Písek 3:5 - fotogalerie z přátelského zápasu ze druhé poloviny srpna. | Foto: Jindřich Schovanec

Tehdy to ale nebylo to příjemné setkání. Klatovy totiž v domácí aréně podlehly svému čtvrtečnímu protivníkovi 3:5. Ovšem na obranu Západočechů: bylo to zrovna v době, kdy se hokejisté na led vraceli po hromadné nemoci, kvůli níž museli zrušit dva naplánované zápasy a celý týden netrénovali.