Podíl na Francouzově úspěchu má i někdejší brankář a nyní oceňovaný kouč Rudolf Pejchar, který mladého gólmana v Plzni vedl.

Jak jste si vítězství Colorada ve Stanley Cupu užíval?

Na přímé přenosy ve dvě v noci jsem nevstával, ale ráno jsem se na záznamy zápasů koukl. A jasně, že to potěší. Pavel je bezvadný kluk, který si za tím šel. V KHL třeba odmítl lukrativní nabídku Petrohradu za strašný peníze a teď si splnil svůj velký sen.

Gólman Pavel Francouz.Zdroj: čtk

V kolika letech vás Pavel jako gólman upoutal?

Víc jsem si ho začal všímat v dorostu a v áčku jsem už byl jeho trenérem. Ale znám ho od žáků, protože chodil do třídy s mým starším synem Tomášem, který hrál rovněž hokej.

Už tehdy se poznalo, že jde o brankářský talent?

Pavel asi nebyl zázračným talentem, zato byl svědomitý a obrovský dříč.

Navíc šlo o přemýšlivého kluka, který si všechno bral a o hloupě inkasovaném gólu přemýšlel asi víc, než bylo zdrávo, že?

Trochu ho to brzdilo, ale patří to k jeho osobnosti a chytré myšlenky se hodí i gólmanovi.

Když Pavel Francouz naskočil do áčka Škodovky, byl to mladý, štíhlý klučina. Dnes je to urostlý borec.

Tehdy mu bylo osmnáct let a od té doby vyspěl, zapracoval na sobě, a to i pod vedením dalších trenérů. Ať Zdeňka Orcta, nebo poté v KHL a v zámořské NHL.

Plzeňák Pavel Francouz slaví zisk Stanley Cupu.Zdroj: archiv

Dělal jako mladý nějakou zásadní brankářskou chybu, s níž se pral?

Jednu ano. Když slidoval (skluz gólmana po betonu), tak si sedal na zadek. Dávám to k dobru, protože to dávno neplatí (úsměv).

Ve Škodovce tehdy vyrostli dva nadějní gólmani. Vedle Francouze ještě Marek Mazanec a klub řešil, který z nich zůstane. Jaké to bylo?

Já byl pro, ať zůstanou oba kluci, nebo ať jednoho pustí jen někam na hostování. Vedení rozhodlo, že si nechá Mazyho a Francík odejde.

Mazanec, který se také prosadil v NHL, pak na jaře 2013 vychytal Plzni mistrovský titul. Takže asi nešlo o úplně špatné rozhodnutí.

To ne, ale já to viděl tak, že bychom mohli mít dva vynikající gólmany. Vedení se rozhodlo jinak, ale Francíka to nezlomilo a teď si užívá zisk Stanley Cupu.

Gólman Pavel Francouz na Sportmanii v Plzni.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Překvapil vás Francouz, jak si vedl poté v Litvínově, kam si ho Verva vytáhla z prvoligového Ústí?

Překvapil. Vyzrál ve stabilního gólmana, oporu týmu, přispěl k zisku titulu a vysokou výkonnost si pak udržel i na dalších štacích.

Jste spolu stále v kontaktu?

Píšeme si, a když je v Plzni, tak zajdeme na pivo. A oslavujeme i narození dětí, protože s mým synem jsou velcí kamarádi. I teď ho Francík lákal, aby přiletěl na finále. Pak to trochu stopnul, když viděl, kolik stál lístek (úsměv).

Takže se těšíte, až Francouz ukáže Stanley Cup v Plzni?

Jasně. Bude to velké.

Kreuziger o životě po kariéře: Šumava by mi nechutnala, na pivo nejsem