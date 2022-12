„Jsme smutní, protože zase nemáme nic, ale rozhodně jsme nebyli horším týmem. Jenomže jsme neproměňovali šance, šli jsme třikrát sami na branku a nedali jsme,“ posteskl si klatovský trenér Michal Straka, který právě bídnou koncovku považuje jako jeden z kamenů úrazu.

HC Vlci Jablonec nad Nisou - SHC Klatovy 6:3.Zdroj: Josef Březina

„Určitě a ještě tam řadím zbytečnou branku po chybě, kterou jsme za stavu 2:1 dostali ve vlastní přesilové hře. Pak jsme se sice vrátili zpátky do hry, ale gól na 5:3 čtyři minuty před koncem, kdy už jsme hráli vabank, nám definitivně zlomil vaz,“ doplnil zklamaný jednapadesátiletý lodivod k utkání.

HC Vlci Jablonec nad Nisou - SHC Klatovy 6:3

Třetiny: 0:0, 2:1, 4:2. Branky a nahrávky: 22. Foerster (Had), 28. Abraham (Pavlů, Kapička), 44. Kačírek (Špaček, Abraham), 47. Kapička (Špaček, Abraham), 56. Maďar (Pavlů), 60. Pavlů – 35. Kalus (Šilhán, Houfek), 53. Princl, 53. D. Čech (Matoušek, Houfek). Rozhodčí: Veinfurter – Všetečka, Figer. Vyloučení: 9:9. Využití přesilových her: 3:1. Góly v oslabení: 1:0. Diváci: 135. HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek – Starý, Pavlů, Kollert, Koutecký, Abraham, Had, Pilek – Kačírek, Maďar, Špaček – Brokeš, Kapička, Jursa – Foerster, Folda, Švík – Bouřil. Trenér: Jan Šuráň. SHC Klatovy: Kolář – Houfek, Vajner, Kovářík, Šilhán, Pánek – D. Čech, Princl, Prokop – Kosnar, Kolář, Matoušek – Ženíšek, Beníšek, Beránek – Kalus. Trenér: Michal Straka.

Ostatní výsledky 24. kola západní konference (2. liga): HC Letci Letňany - HC Kobra Praha 2:3, HC Děčín - HC Stadion Cheb 3:4, HC Benátky nad Jizerou - HC Baník Příbram 7:5, HC Slovan Ústí nad Labem - Mostečtí Lvi 5:1, Piráti Chomutov - HC Řisuty 6:4, HC Stadion Vrchlabí - HC Tábor 3:4 po prodloužení, HC WIKOV Hronov - IHC Králové Písek (utkání bylo odloženo).

Následující program (25. kola skupiny Západ, 2. liga) - středa 18.00: HC Benátky nad Jizerou - HC Řisuty, HC Letci Letňany - HC Slovan Ústí nad Labem, HC Děčín - HC WIKOV Hronov, HC Vlci Jablonec nad Nisou - HC Stadion Vrchlabí, IHC Králové Písek - Mostečtí Lvi, HC Tábor - Piráti Chomutov, SHC Klatovy - HC Baník Příbram, HC Stadion Cheb - HC Kobra Praha.

Soustředím se na to, abych dal Örebru vše, co umím, prohlásil Mužík po přesunu