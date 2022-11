FOTO, VIDEO: Děti si hokejový den na zimáku v Klatovech užily, podívejte se

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Úterní odpoledne patřilo na zimním stadionu v Klatovech především dětem, které si přišly v rámci jedenáctého Týdne hokeje unikátního projektu Pojď hrát hokej alespoň na chvíli vyzkoušet, jaké je to být hokejistou či hokejistkou. Podívejte se, jak to na západě Čech probíhalo díky bohaté fotogalerii i videoreportáži, která je důkazem toho, že i z menších klubů vede cesta do hokejového světa. Koneckonců: Lukáš Kaňák, Petr Kodýtek, Michal Moravčík, ale třeba i Radek Mužík - ti všichni s hokejem začínali právě v Klatovech.

Týden hokeje, Klatovy (HC Klatovy), 22. listopadu 2022. | Video: facebook Pojď hrát hokej