Klatovští měli parádní vstup do zápasu, rychle vedli 3:0 a v průběhu druhé třetiny 4:1 a 5:2. V posledních části hry se však nechali zatlačit a nakonec byli rádi, že nápor houževnatého soupeře, proti kterému se jim letos vůbec nedaří, ustáli a slaví nesmírně cenné tři body. Ty mohou být v konečném zúčtování důležité v boji o čtyřku. „Strašně těžký zápas, ale zvládli jsme ho a máme tři body. Už jsme je strašně potřebovali,“ oddechl si v pozápasovém rozhovoru pro klubové sociální sítě trenér Klatov Michal Straka.

Dohrávka 33. kola: IHC Králové Písek - SHC Klatovy (červení).Zdroj: Jan Škrle

Ten si vážil především toho, že jeho svěřenci i přesto, že ve třetí periodě byli pod velkým tlakem, situaci ustáli a silou vůle nakonec vedení, které si vypracovali v úvodních dvou třetinách, udrželi. „Máme ještě hodně zraněných či nemocných, třetí třetiny hrajeme prakticky na dvě pětky, na dva útoky. I vzhledem k tomu, že jsme v sobotu odehráli náročný zápas v Táboře, nám už docházely síly. Ale urvali jsme to, jsou to strašně cenné body,“ ulevil si kouč.

Utkání pro klubový facebook hodnotil také Vojtěch Tulačka, který v Písku vedl tým jako kapitán. „Žádná krása to nebyla, ale ubojovali jsme to a jsme šťastní. Prohráli jsme asi sedmkrát v řadě, takže nám v posledních zápasech chyběl klid na hokejkách. Teď se ale můžeme od této výhry odrazit a začít hrát konečně hokej,“ řekl Tulačka epicky. Náročný program pro hokejisty Klatov pokračuje už ve středu konfrontací na ledě velice silné Příbrami. S ní pak Západočeši hrají i v sobotu, ale v domácí aréně. „Nemáme co ztratit,“ hlásí kouč Straka.

Černá série skončila. Hokejisté Klatov obrali písecké Krále o všechny body