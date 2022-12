Přitom Baník ve Frýdku-Místku od 25. minuty vedl 1:0, kdy se prosadil Martin Osmík, jenž před Kacetlem v bráně domácích tečoval dělovku od modré pálícího Františka Klejny. Když už to vypadalo, že do druhé přestávky budou odcházet spokojenější hosté, vyrovnal Oskar Haas, jehož skvěle před bránou našel Michal Ramik a pro devatenáctiletého útočníka, který zaznamenal už jedenáctý gól v letošní sezoně, nebyl problém dopravit kotouč do volné sítě.

Mladý forvard domácích byl při chuti a prosadil se i v čase 51:36, kdy prostřelil sokolovského brankáře Horáka tvrdou ránou z prostoru levého kruhu. Výhru Slezanů pak v poslední minutě pečetil střelou do odkryté svatyně Baníku Adam Zeman. Hra bez brankáře sokolovským hokejistům nevyšla.

HC Frýdek-Místek - HC Baník Sokolov 3:1.Zdroj: HCFM / Samuel Rychecký

„Od začátku až do konce to byl víceméně vyrovnaný zápas, který rozhodla přesilová hra. Pro nás to byl takový faul nefaul, nevíme, jestli to úplně faul byl. Já si myslím, že ne,“ naříkal asistent sokolovského kouče Petr Holejšovský a připomněl předchozí zápas, který Sokolov nad Kolínem doma sice vyhrál 6:0, ale kvůli nevysvětlitelné chybě prohrál kontumačně 0:5.

„Naposledy jsme doma přišli o body kontumací, kdy zpočátku byla znát velká naštvanost, ale stala se chyba, bohužel. V kabině jsme kvůli tomu měli s kluky meeting, kdy jsme se je snažili povzbudit, aby je to nesundalo. Snažili jsme se, aby naopak tady ten problém, který se stal, nás spíše posílil. Ve Frýdku jsme hráli dobře, ale bohužel rozhodla zmíněná přesilová hra,“ doplnil k zápasu.

K utkání se vyjádřil také domácí trenér. „Spadl nám obrovský balvan ze srdce, protože nás předchozí pětizápasová série bez výhry už tížila. Myslím si, že jsme tvrdě pracovali, i když jsme prakticky trénovali v pár lidech. Látali jsme sestavu a tohle vítězství jsme už fakt potřebovali. Je to pro nás obrovská vzpruha a já klukům musím jen a jen poděkovat. Nebylo to jednoduché utkání,“ hodnotil úspěšný domácí zápas kouč Frýdku-Místku Martin Janeček.

HC Frýdek-Místek – HC Baník Sokolov 3:1

Třetiny: 0:0, 1:1, 2:0. Branky a nahrávky: 40. Haas (Ramik), 52. Haas (Svačina, Kowalczyk), 60. A. Zeman (Dostálek) – 25. Osmík (Klejna). Rozhodčí: Wagner – Zavřel, Vašíček, Roischel. Vyloučení: 4:4. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 32:31. Diváci: 656. HC Frýdek-Místek: Kacetl (Švančara) - Teper, Žůrek, Zeleňák, Kowalczyk, Sova, Ročák, Homola, Dostálek, A. Zeman, Svačina, Hotěk, Haas, Bednář, Matěj, Ramik, Doktor, Macháček, Geidl. Trenér: Martin Janeček. HC Baník Sokolov: Horák (Michajlov) - Jan Novák, Baláž, Vodička, Pohl, Weinhold, Klejna, Osmík, Kverka, Vracovský, Švec, Zadražil, Csamangó, Vrhel, Rohan, Kysela, Berka. Trenér: Martin Štrba.

