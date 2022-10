2. liga, západní konference (5. kolo): SHC Klatovy (na snímku hokejisté v bílých dresech) - HC Tábor 1:5 (0:3, 1:2, 0:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Hra pět na pět nebyla z naší strany špatná, naopak to bylo docela vyrovnané utkání. My jsme ale byli zbytečně vylučováni a Tábor nám dal hned čtyři z pěti gólů v přesilových hrách. I my jsme měli v zápase dost přesilovek, ale na rozdíl od soupeře jsme nedokázali nevyužít. V tom byl největší rozdíl,“ uvedl pro klubový web SHC Klatovy asistent trenéra Ivan Vlček.

„Hlavně na začátku byly Klatovy hodně nepříjemné, jenže pak jsme přidali, vynutili si fauly a perfektně sehráli následné přesilovky. Tím jsme se dostali do klidové zóny a dostali zápas pod svou kontrolu. Vítězství nás samozřejmě těší, ale hra pět na pět od nás nebyla úplně optimální a v sobotu proti Ústí ji rozhodně budeme muset zlepšit,“ hodnotil zase pro klubový web Kohoutů táborský hokejista Tomáš Hajič, jenž ve 34. minutě vstřelil pátý gól svého týmu, když využil – jak jinak – početní výhodu po vyloučení Stanislava Vajnera.

SHC Klatovy – HC Tábor 1:5

Zdroj: SHC Klatovy

Třetiny: 0:3, 1:2, 0:0. Branky a nahrávky: 30. Kvasnička (Beránek, Ženíšek) - 12. Vlček (Matušík, Plášil), 18. Bárta (Vlček, Plášil), 20. Šulek (Matušík, Vlček), 21. Severa (Matušík, Vlček), 34. Hajič (Dančišin, Milfait). Rozhodčí: Šmika – Charvát, Sýkora. Vyloučení: 9:8. Využití přesilových her: 0:4. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 38:44. Diváci: 118. SHC Klatovy: Kolář (Mečl) – Vajner, Zich, Pánek, Kovařík, Vitaloš, Brtník, Houdek – Sedlák, Kolář, Ženíšek, Šeba, Čech, Kosnar, J. Roubal, Matoušek, D. Roubal, Kvasnička, Beníšek, Beránek. Trenér: Michal Straka. HC Tábor: Gába (T. Dvořák) - Plášil, Suchánek, Kříž, Černý, Vala, Hubata, od 34. navíc A. Dvořák - Vlček, Matušík, Šulek - Dančišin, Milfait, Severa - Bárta, Zíb, Hajič - Chocholoušek, Zayml, Duda. Trenér: Radek Bělohlav. Příští utkání Klatov - sobota 17.30: Klatovy - Hronov.

Kompletní výsledky 5. kola západní konference (2. liga): SHC Klatovy – HC Tábor 1:5, HC Wikov Hronov – HC Slovan Ústí nad Labem 1:6, HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Benátky na Jizerou 1:5, HC Kobra Praha – mostečtí Lvi 6:1, HC Děčín – HC Letci Letňany 1:4, HC Baník Příbram – Piráti Chomutov 6:3, HC Stadion Cheb – IHC Králové Písek 5:4 po samostatných nájezdech, HC Stadion Vrchlabí – HC Řisuty (hraje se 6. října od 18.00).

Program 6. kola skupiny Západ (2. liga) – sobota 17.00: HC Letci Letňany – Piráti Chomutov, IHC Králové Písek – HC Řisuty, HC Baník Příbram – HC Děčín, 17.30: Mostečtí Lvi – HC Benátky nad Jizerou, SHC Klatovy – HC Wikov Hronov, 18.00: HC Tábor – HC Slovan Ústí nad Labem, HC Stadion Cheb – HC Stadion Vrchlabí, HC Kobra Praha – HC Vlci Jablonec nad Nisou.

