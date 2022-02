Zimní příprava: Sokol Mochtín (modrobílí) - Chlumčany 4:2.Zdroj: Pavel Šot

Keramika se za větrného počasí dokonce dostala do vedení, ale do poločasu stihli Mochtínští vyrovnat. „Úvodních dvacet minut byl soupeř jednoznačně lepší, naopak my jsme byli úplně mimo. Postupně jsme hru ale vyrovnali a o poločase bylo skóre nerozhodné,“ popisoval trenér Mochtína.

Po změně stran jeho tým zvýšil tlak v ofenzivě a nakonec vyhrál 4:2. „Soupeř snad byl před zápasem s námi na soustředění, takže v závěru mu už docházely síly. My jsme dali tři góly, s čímž jsem spokojený, protože na rozdíl od předchozího utkání s Měcholupy jsme v tomto zápase byli vysoce produktivní,“ uznal Dolejš s tím, že jeho tým si v zápase vypracoval přibližně šest až sedm gólových šancí a proměnil více než polovinu. „Kéž by to tak takhle vypadalo i v sezoně,“ přeje si.

Celkově pak Dolejš chválil svůj tým i atraktivního soupeře z jihu Plzeňska. „Oboustranně moc pěkný fotbal. Lidi, kteří se přišli podívat, se určitě bavili. Zápas se jim musel líbit,“ doplnil. V sobotu Mochtín čeká bitva v rámci 1. kola poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS) proti Postřekovu. Utkání s týmem z I. B třídy (skupiny A) začíná na jeho hřišti ve 14.30 hodin.

