Třemošná - Tachov 13:5 „Od začátku utkání, jsme soupeře tlačili, vytvářeli jsme si šance a k ničemu jsme je moc nepouštěli, ale jak říkal náš trenér, hráli jsme to až moc do kuchyně a málo jsme stříleli. Naopak Tachov šťastnými trefami zvládal odpovídat a vedli jsme tak před třetí třetinou pouze o jeden gól. O přestávce jsme si řekli, že nesmíme nic nechat náhodě a bylo z toho vítězství 13:5," mohl být spokojený třemošenský útočník Martin Davídek.

I přes vysokou porážku se snažil najít tachovský manažer Petr Vrána pozitiva po prohraném zápase. „Třemošná byla ve všem lepší. Mají výborný rychlý tým plný šikovných hráčů, kteří promění na rozdíl od nás většinu šancí. Pozitivum vidím v tom, že jako jediní jsme jim v letošní sezoně vstřelili aspoň pět branek," vysvětloval funkcionář Tachov.

Meteor se zároveň vysokým vítězstvím naladil na následující souboj dvou celků z čela tabulky, kdy se představí na ledě neoblíbených Rokycan.

Třetiny: 3:1, 1:2, 9:2. Branky a nahrávky: 4. Princl (Reitspies, Davídek), 15. Soukup (Smejkal), 19. Vágner (Šibra, Soukup), 24. Davídek (Reitspies), 41. Blumentrit (Reitspies, Princl), 44. Princl (Davídek, Šibra), 47. Vágner (Beran), 47. Princl (Davídek, Reitspies), 50. Vágner (Monhart), 50. Princl (Davídek, Reitspies), 52. Beran, 59 Soukup (Holý), 60. Holý - 5. Hřebík (Chaljavin), 35. Hřebík, 52. Čadek (Hřebík), 54. Hřebík (Georgiev, Chaljavin).

Plzeň z dobře rozehraného zápasu vydolovala jen bod, Motor spasil Pech

Domažlice - Apollo 5:4

„Začali jsme špatně. Hned v prvním střídání daly Domažlice gól po naší špatné rozehrávce. Zbytek třetiny se z naší strany nesl v trochu opařeném tempu. Do druhé jsme si k tomu něco řekli a částečně se nám povedlo vyrovnat hru. Bohužel vždy, když jsme se dotáhli na rozdíl jedné branky, soupeř odskočil znovu o dva góly. Na konci zápasu jsme ještě zkusili hru bez brankáře, ale bohužel se nám už nepovedlo srovnat," mrzelo obránce Apolla Miroslava Branda.

Tři body zůstaly tak na Chodsku. Skóre zápasu otevřel domažlický Matyáš Kubík, který mohl být spokojený i po závěrečném hvizdu.

„Měli jsme dobrý start, když jsme v první minutě šli do vedení. V půlce zápasu za stavu 3:0 jsme ale začali být nedisciplinovaní a to se nám málem vymstilo. Zápas jsme si zkomplikovali zbytečnými vyloučeními. Závěr byl vyhrocený, soupeřovi se povedlo vstřelit kontaktní gól a začal nás brankově dotahovat. Přesto jsme dokázali udržet vedení až do konce zápasu, za což jsme rádi," těšil zisk tří bodů domažlického obránce.

Třetiny: 1:0, 2:1, 2:3. Branky a nahrávky: 1. Kubík (Kulhánek, Baxa), 27. Baxa, 32. Mirovský (Kohel, Starý), 43. Říha (Holomoj), 54. Baxa (Říha) - 32. Samek (Hanzlíček), 41. Samek (Hajšman), 50. Samek (Hajšman), 56. Dobrý, Linhart, Straka).

Ostatní výsledky: Klatovy B - Rokycany 3:7, Sokolov B - Mariánské Lázně 7:4.

Následující program: sobota od 17.00: Rokycany - Třemošná, Mariánské Lázně - Klatovy B, Nejdek - Sokolov B, Tachov - Domažlice.

Hokejisté Meteoru nasázeli Apollu osmičku

Tabulka krajské hokejové ligyZdroj: Deník/Dominik Rejthar