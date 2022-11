„Po šesti prohrách v řadě to bylo ze začátku trošku nervózní utkání, prohrávali jsme, ale dokázali jsme to nakonec obrátit. Určitě to z nás spadlo, protože kdyby se tato série měla ještě víc protahovat, bylo by to špatné," uvedl pro klubový web Ivan Vlček, asistent klatovského kouče Michala Straky.