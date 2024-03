/FOTOGALERIE, OHLASY/ Úvodní utkání semifinále play-off krajské ligy hokejistům Klatov nevyšlo podle představ, i když hra vůbec špatná nebyla. Svěřenci trenéra Radka Kampfa totiž v sobotu odpoledne podlehli na domácím ledě Rebelům z Nejdku 2:5 a do finále mají podstatně dál než soupeř. Vítěz základní části o svém úspěchu ve městě pod Černou věží rozhodl v přesilovkách, když dokázal využít hned tři.

Krajská liga, semifinále play-off, 1. zápas: HC Klatovy (na snímku hokejisté v bílých dresech) - HC Rebel Město Nejdek 2:5. | Foto: Jindřich Schovanec

„Myslím si, že jsme domácí zápas začali velmi dobře, dostali se do náporu, do vedení, ale soupeř vyrovnal pouhé tři vteřiny před koncem první třetiny. To s týmem vždycky zamává," říkal po zápase trenér klatovských hokejistů Radek Kampf. „Zlom nastal uprostřed utkání, kdy jsme nejdříve inkasovali v oslabení, a pak rychle dostali další gól. To rozhodlo," domnívá se devětapadesátiletý kouč. Klatovští borci se sice nevzdali, snažili se, ale na zvrat nedosáhli.

Remíza. Klatovští fotbalisté přivezli z Mariánských Lázní cenný bod

„Ve třetí třetině jsme si vytvořili velký tlak, měli tam několik velkých šancí, ale nedokázali jsme skórovat. Sami jsme naopak inkasovali ve dvou dalších přesilovkách soupeře," pokrčil rameny. „Mrzí nás to, protože konečný výsledek neodpovídá dění na hřišti, ale utkání jsme si prohráli vlastně sami tím, že jsme zahazovali šance a dostávali góly po chybách v oslabení," poznamenal.

Klatovští hokejisté podlehli Rebelům 2:5.Zdroj: Jindřich Schovanec

Odveta je na programu v sobotu 16. března od 18 hodin na ledě soupeře, Klatovy se ovšem navzdory úvodní porážce nevzdávají. „Určitě neházíme flintu do žita, ale pokud chceme uspět, musíme být produktivní a vyvarovat se zbytečných chyb, které neustále děláme," uvědomuje si zkušený trenér. Blíž do finále mají kromě Nejdku ještě hokejisté Třemošné, kteří ve druhé semifinálové sérii porazili v úvodním utkání na domácím ledě Rokycany 5:3.

HC Klatovy - HC Rebel Město Nejdek 2:5

Třetiny: 1:1, 1:2, 0:2. Branky a nahrávky: 10. Kuchárik (Hrach, Kaiser), 35. Kalivoda – 20. Fečo (Florian, Sýkora), 32. Troška (Záhora, Kubát), 32. Florian, 47. Jakubal (Kubát, Troška), 55. Troška (Houdek, Záhora). Rozhodčí: Balák - Císař, Hanzlík. Vyloučení: 7:5. Využití přesilových her: 0:3. Góly v oslabení: 1:0. Diváci: 435. Sestava HC Klatovy: Jiří Brtník (Rückl) - Hochman, Plánička, Jonáš, Bouček, Valečka, Topinka, Jan Brtník, Kaiser, Hrach, Kubeš, Kuželík, Kalivoda, Čuban, Pitel, Kuchárik, Vizinger, Balín. Sestava HC Rebel Město Nejdek: Kubát (Zapletal) - Funk, Sýkora, Houdek, Orlich, Sýkora, Troška, Vondráček, Florian, Jakubal, Vondráček, Šťastný, Klíma, Fečo, Mareček, Záhora.

Volejbalisté získali v domácí derniéře čtyři body, sezonu zakončí u lídra