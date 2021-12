Přitom před samotným soubojem bylo o co hrát. Klatovy totiž po výborném vstupu do soutěže začaly bodově ztrácet a naopak rokycanští po nepřesvědčivém úvodu letošního ročníku mají aktuálně formu jako hrom. Jako jediní dokázali obrat o bod i vedoucí béčko plzeňské Škodovky (Třemošnou), v 17. kole naplno bodovali na ledě Klatov a přiblížili se postupovému druhému místu ve skupině, které zatím drží právě klatovští hokejisté.

22. kolo regionální ligy juniorů: HC Rokycany (bílé dresy) - HC Klatovy (červení).Zdroj: Petr Selichar

Od úvodu vhazování se hrál rychlý juniorský hokej. Klatovy spoléhají na ofenzivní podporu svých obránců, rokycanští však výborně napadali rozehrávku soupeře už v útočném pásmu. První branka padla ve třetí minutě do sítě Rokycan, aby za minutu bylo zase srovnáno.

22. kolo regionální ligy juniorů: HC Rokycany (bílé dresy) - HC Klatovy (červení).Zdroj: Petr Selichar

V 7. minutě zůstal po zásahu holí do obličeje ležet v obraném pásmu rokycanský Martin Hošek, rozhodčí hru nepřerušil a z následné akce vsítily Klatovy branku na 2:1. Na ledě vzplály emoce, kdy Rokycanští reklamovali faul vysokou holí. Kapitán domácích Alois Koukolík však přiznal rozhodčímu, že to byla právě jeho hokejka, která zasáhla spoluhráče. Šlo o mimořádné gesto fair-play…

Následující minuty přinesly opět vyrovnaný hokej, branky ale dávaly pouze hostující Klatovy a do kabin se šlo za stavu 1:4. V podobném duchu se odehrávala i druhá třetina, tentokrát se však skóre neměnilo. Ve třetí periodě padl gól již v první minutě opět do sítě Rokycan a bylo v podstatě hotovo. Domácí se poté pokusili otevřít hru, ale na obrat v zápase to nestačilo. Naopak. Klatovy přidaly další branky a vezou z Rokycan velmi cenné body.

22. kolo regionální ligy juniorů: HC Rokycany (bílé dresy) - HC Klatovy (červení).Zdroj: Petr Selichar

Závěrem je nutné dodat, že konečný výsledek 1:9 je pro Rokycany až příliš krutý a určitě neodpovídá hokejovému zápolení přímo v ledové aréně.

HC Rokycany - HC Klatovy 1:9

Třetiny: 1:4, 0:0, 0:5. Branky a nahrávky: 4. A. Matoušek (A. Koukolík) – 3. J. Brtník, 7. O. Hlavatý (H. Pithart), 15. H. Pithart (M. Moravec), 18. O. Hlavatý (M. Jonáš), 41. D. Turhobr (M. Moravec), 46. H .Hrach (M. Moravec, D. Turhobr), 50. J. Šmíd (F. Kopidlanský), 53 A. Kosnar (J .Šmíd, M. Balák), 55. J. Brtník( H. Pithart). Rozhodčí: Hacaperka – Bubla, Rovaš. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 44.



HC Rokycany: D. Kökörčený, R. Schwarz - A. Hanzlíková, J. Novák, J. Koukolík, M. Hošek - A. Matoušek, A. Koukolík, J. Němeček, R. Cibík, Š. Martinák, J. Maťák, O. Hanzlík, L. Papež, V. Šrédl.

HC Klatovy: A. Pitel - M. Moravec, J. Brtník, M. Balák, M. Jonáš, J. Bokr - H. Pikhart, O. Hlavatý, J. Šmíd, D. Turhobr, A. Kosnar, M. Hrach, F. Kopidlanský, P. Grosskopf, K. Malkovský, P. Selichar.

Autoři: Petr Selichar, Martin Mangl

