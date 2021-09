IHC Králové Písek vs. SHC Klatovy 6:3.Zdroj: IHC Králové Písek

Ve 20. minutě ovšem snížil navrátilec Uhlík a dostal klatovské mužstvo na dostřel. Jenže v osmé minutě prostřední části zkompletoval hattrick domácí Šuhaj a bylo to znovu o dvě branky. Přesně v polovině utkání pak upravil na 4:1 pro Písek útočník Sýbek, jenž z bezprostřední blízkosti přehodil kotouč za záda bezmocného brankáře Polívky.

V první třetině se Písečtí dostali do dvoubrankového trháku díky dvěma rychlým trefám ve třinácté minutě. „Jednou nám tam jejich hráč ujel, a podruhé jsme inkasovali prakticky hned po buly,“ litoval Michal Straka.

„Teď je potřeba se z chyb, které jsme udělali, poučit. Lepší, že to přišlo teď v přípravě, než v sezoně, na kterou se ještě musíme dobře připravit," má jasno.

IHC Králové Písek vs. SHC Klatovy 6:3. | Foto: IHC Králové Písek

