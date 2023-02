Ačkoliv konečný výsledek hovoří jasnou řečí, tak jednoduché to Klatovští v domácí aréně neměli. Vždyť první branku dali až v páté minutě třetí třetiny. „Byl to vyrovnaný zápas. V prvních dvou třetinách si oba týmy vypracovaly šance, ale gólmani všechno pochytali,“ poznamenal kouč SHC Klatovy.

První branka Kremláčka, který se štěstím překonal hostujícího gólmana Nováka, ale odstartovala demolici. „První gól to celé rozhodl. Oni dobře brání, ale poté, co inkasovali, otevřeli defenzivu, čehož jsme dokázali využít. Jsme rádi za tři body i za to, že jsme potvrdili body i výkon z předchozího utkání v Hronově,“ pochvaloval si Michal Straka, šéf mladých klatovských hokejistů.

V dalším kole hrají jeho svěřenci na ledě Benátek nad Jizerou. Úvodní buly bude vhozeno úderem sobotní patnácté hodiny. „Předchozí tři vzájemné zápasy byly velmi vyrovnané. My si musíme dát pozor na jejich zkušené hráče a musíme být disciplinovaní. V přesilovkách jsou totiž velice silní, umí to sehrát. Vyhnout se trestné lavici, to považuji jako hlavní klíč k úspěchu,“ má jasno kormidelník.

Hokejové Klatovy vypráskaly Písek, gólman Kolář uhájil čisté konto