FOTO: Hokejisté Plzně nestačili na Litvínov, gól Rekonena k bodům nevedl

Je to bída, prostě to teď nejde. Vůbec. Hokejisté Škody Plzeň znovu neuspěli, již posedmé za sebou. Tentokrát v rámci nedělního utkání 50. extraligového kola na ledě litvínovské Vervy, které podlehli těsně 1:2. Jediným pozitivem na špatném období je tak to, že Indiáni už mají jisté předkolo play-off. V něm ale budou s největší pravděpodobností začínat venku. Při sérii hrané na tři vítězné zápasy to není nic moc příjemného.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

50. kolo extraligy: Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 2:1. | Foto: Deník/Edvard Beneš