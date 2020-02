Na poslední zápas áčkové skupiny krajské soutěže budou chtít hokejisté Malé Vísky určitě rychle zapomenout. Tým z Klatovska v dalším kole, již 17. kole soutěže cestoval do Stříbra, kde změřil síly s tamními Buldoky.

Festival promarněných šancí. Malá Víska vysoko padla. | Foto: Deník / Martin Mangl

Na kluzišti menších rozměrů ovšem zahazoval šance a nakonec prohrál 2:6. „Z naší strany to byl jednoznačně podceněný vstup do utkání. Domácí hráči využili v úvodu své šance a dostali se do vedení. Poté už nemuseli nic tvořit a čekali na naše chyby. My jsme si v průběhu utkání vytvořili poměrně dost šancí, ale bohužel se nám nedařilo v zakončení. Kvalita ledu a malé rozměry kluziště jednoznačně nahrávali defenzivní taktice domácích,“ zhodnotil duel Václav Nauš, hokejista poražených.