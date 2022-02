„Je to velká škoda, protože každý bod je v naší situaci důležitý. Ne, že bychom hráli špatně a neměli šance, naopak, ale nejsem dostatečně produktivní,“ litoval trenér SHC Klatovy Michal Straka, podle jehož názoru utkání rozhodly přesilovky, i když v nich ani jeden z týmů neskóroval.

„Měli jsme tam dost přesilových her, ale situace jsme neřešili ideálně. Navíc jsme spálili dost stoprocentních šancí, tutovek,“ poznamenal klatovský kouč. „Měli jsme utkání prostě zvládnout lépe. Místo tří bodů máme pouze jeden,“ dodal zklamaně k zápasu.

Hokejové utkání 37. kola jižní skupiny druhé ligy mezi domácím Chebem a hosty z Klatov (v červeném) muselo rozhodnout až nastavení.Zdroj: facebook HC Stadion Cheb

Jedinou branku klatovského týmu dal opět 22letý útočník Petr Eret, který se v letošní sezoně trefil už poosmadvacáté a zaznamenal jednašedesátý kanadský bod. V této statistice jsou lepší pouze zkušený kapitán Kobry Praha Kamil Bříška a táborský Lukáš Endál. Stejně jako Eret je na tom ještě Tomáš Šťastný z Kobry.

„Je to (Petr Eret) náš klíčový hráč, který nás táhne celou sezonu. Prakticky každý zápas teď skóruje jenom on. Jenže my bychom teď potřebovali, aby se k němu přidali i další,“ vyzývá Straka střelce.

Středeční utkání v Chebu musí jeho tým ale hodit už za hlavu a dobře se připravit na sobotní domácí souboj s Havlíčkovým Brodem, který je čtvrtý a v momentální situaci by do play-off postupoval právě on na úkor Klatov. Bruslaři drží pětibodový náskok, ale mají také o jeden odehraný zápas navíc.

„My už prostě potřebujeme tři body, abychom si udrželi reálnou šanci na play-off. Pokud bychom utkání prohráli, už by to pak pro nás bylo hodně těžké,“ uvědomuje si šéf klatovské střídačky.

