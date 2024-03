Druhý ročník Klatovské hokejové ligy (KTHL) měl v posledních dvou týdnech na programu kompletní porci zápasů 16. a 17. kola. A ve čtyřech duelech se fanoušci rozhodně nenudili, naopak příznivcům defenzivního pojetí hry zbyly oči pro pláč. Šestapadesát vstřelených branek činí průměr čtrnácti gólů na jedno utkání. Aktuální tabulku vedou i nadále Gladiátoři o tři body před druhým Dynamem. Třetí je Warriors Kdyně, čtvrtá pozice patří Malé Vísce B a dno tabulky okupují Čápi.

17. kolo: HC Čápi – AHC Gladiators 1:7

Třetiny: 1:1, 0:4, 0:2. Branky a nahrávky: 9. Henlajn (Matějka) – 7. Václavovic (O. Krásný), 22. Václavovic (Jonáš), 24. Václavovic (Pártl), 25. D. Krásný (Vladař), 29. Václavovic, 42. D. Krásný (Vladař, Václavovic), 45. Jonáš (D. Krásný). Rozhodčí: Mach, J. Brtník. Vyloučení: 5:5, navíc O. Krásný (AHC Gladiators) OK (hrubost). Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 11:32. Diváci: 11. Aréna: zimní stadion města Klatov. Sestava HC Čápi: Homolka – Jindra, Jandík, Moravčík, Toman, Karásek, Plánička, Klokan, Farný, Matějka, Henlajn. Sestava AHC Gladiators: Kisling – Kouba, Pártl,O. Krásný, D. Krásný, Hrdina, Král, Vladař, Jonáš, Václavovic.

Úvod zápasu byl celkem vyrovnaný. Skóre se měnilo až v sedmé minutě, když se z dorážky prosadil Václavovic. O dvě minuty později se mezi betony Kislinga trefil hvězdný Henlajn. Další gól padl až v polovině zápasu, kdy se prosadil Václavovic, tentýž hráč o dvě minuty později dokonal hattrick. O půl minuty déle zapomněla obrana Čápů na z trestné lavice vracejícího se Dana Krásného, který svůj únik zakončil mezi betony Homolky. Před pauzou se ještě trefil Václavovic. Třetí třetina žádnou hokejovou krásnu nenabídla, až tři minuty před koncem se prosadil Dan Krásný. V závěru pak výsledek uzavřel Jonáš.

17. kolo: AHC Dynamo – HC Warriors Kdyně 11:4

Třetiny: 6:0, 1:1, 4:3. Branky a nahrávky: 1. Horák (Hejduk, Koutník), 5. Pitel (Rychtařík, Koutník), 6. Bauer (Pitel), 10. Rychtařík (Pitel, Koutník), 12. Pitel (Horák, Bauer), 15. Bauer (Pitel, Koutník), 24. Horák (Bauer, Rajšl), 33. Hejduk (Rajšl), 34. Janouškovec (Václavovic, Koutník), 34. Rychtařík (Hejduk, Koutník), 37. Horák (Pitel, Štefl) – 21. Sloup (Dvořák, Bednář), 32. Hána (Haas, Vísner), 38. Bednář (Haas), 40. Bednář (Haas, Sloup). Rozhodčí: Mach, O. Kaiser. Vyloučení: 1:5. Využití přesilových her: 3:0. Góly oslabení: 0:0. Střely na branku: 25:17. Diváci: 9. Aréna: zimní stadion města Klatov. Sestava AHC Dynamo: Štefl – Hejduk, Horák, Janouškovec, Rajšl, Václavovic, Pitel, Bauer, Koutník, Rychtařík. Sestava HC Warriors Kdyně: Altman – Bednář, Dvořák, Sloup, Iha, Anderle, Novák, Hána, Vísner, Škarda, Haas.

Ostře sledované utkání mezi Dynamem a Kdyní nabídlo fanouškům na zimním stadionu v Klatovech dvě třetiny vyrovnanou podívanou. V součtu druhé a třetí periody byli o jediný gól lepší borci Dynama (5:4). Ale o svém vysokém vítězství 11:4 rozhodli již v úvodní pasáži hry, kterou ovládli zcela jednoznačně 6:0. A tak po zásluze slavili všechny body do tabulky.

16. kolo: HC Warriors Kdyně – HC Čápi 10:8

Třetiny: 5:0, 3:3, 2:5. Branky a nahrávky: 4. Šach (Vísner, Steinbrücker), 8. Sloup (Dvořák, Bednář), 10. Bednář, 14. Bednář (Dvořák, Hána), 14. Lagron (Škarda), 16. Novák (Sloup, Bednář), 23. Novák (Vísner, Šach), 27. Dvořák (Sloup), 33. Škarda (Bednář, Šach), 45. Bednář – 23. Peksa (Uhlík, Jindra), 26. Peksa (Jandík, Jindra), 28. Jandík, 38. Vopalecký (Uhlík, Matějka), 38. Vopalecký (Klokan, Matějka), 39. Peksa (Jandík), 42. Mazanec (Jandík, Vopalecký), 45. Vopalecký (Jindra). Rozhodčí: Mach, Schmiedt. Vyloučení: 0:2. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 44:22. Diváci: 10. Aréna: zimní stadion města Klatov. Sestava HC Warriors Kdyně: Sazama – Novák, Dvořák, Sloup, Šach, Vísner, Steinbrücker, Lagrton, Bednář, Škarda, Hána. Sestava HC Čápi: Homolka – Peksa,Jindra, Vopalecký, Farný, Mazanec, Klokan, Matějka, Muchna, Karásek, Jandík, Plánička, Bauer, Uhlík, Toman.

Hokejisté Warriors Kdyně měli proti Čápům raketový nástup do utkání, už v první třetině soupeři nasypali pět gólů a v polovině zápasu vedli 7:0. Jenomže pak začali hrát i jejich protihráči, kteří nakonec udělali z jasného zápasu drama. Ve druhé části hry dokázali uhrát výsledek 3:3, třetí periodu dokonce vyhráli 5:2. Ale kvůli prospanému začátku střetnutí nakonec nemají vůbec nic.

16. kolo: Malá Víska B – AHC Dynamo 6:9

Třetiny: 0:2, 5:2, 1:5. Branky a nahrávky: 18. Kosohorský (Bělík), 19. Fait (Pressl, Kosohorský), 20. Voráček (Unzeitig, Smolík), 22. Fait (Bělík), 28. Bělík (Kosohorský), 32. Lincmajer (Kosohorský , Bělík) – 5. Pitel (Ferus, Koutník), 5. Pitel (Bauer), 17. Hejduk (Bauer, Rajšl), 24. Bauer (Rajšl, Hejduk), 31. Rajšl (Horák), 32. Horák (Janouškovec), 33. Horák (Bauer, Bohuslav), 40. Horák (Rajšl, Janouškovec), 45. Bohuslav (Horák). Rozhodčí: Mach, Schmiedt. Vyloučení: 4:3. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 28:32. Diváci: 12. Aréna: zimní stadion města Klatov. Sestava Malé Vísky B: Korčík – Bělík, Smolík, Kuželík, Voráček, Lincmajer, Fait, Kosohorský, Pressl, Valvoda, Unzeitig. Sestava AHC Dynamo: Štefl – Ferus, Hejduk, Václavovic, Hrák, Janouškovec, Rajšl, Pitel, Koutník, Bauer, Bohuslav.

Gólový účet zápasu otevřel dvěma zásahy v páté minutě zkušený mazák Pitel. Ve zbytku třetiny pak hráli prim oba brankáři, a tak první perioda skončila výhrou Dynama 2:0. Hned z kraje prostřední části hry se z mezikruží trefil Hejduk a vše směřovalo k pohodlné výhře Dynama. Jenže pak bleskově odpověděl Kosohorský a odstartoval kanonádu béčka Malé Vísky, která druhou třetinu nakonec vyhrála 5:2 a do závěrečné pasáže šla s jednogólovým vedením.

Vstup do třetí třetiny ale vyšel Dynamu náramně, když nahození Rajšla od modré propadlo až do branky. Půl minuty na to vrátil Malé Vísce vedení hvězdný Lincmajer, když ho trefila střela Kosohorského. Bláznivý zápas pak napsal další story, když bleskově vyrovnal Horák. Aby toho nebylo málo, tentýž hráč strhl vedení na stranu Dynama. Pět minut před koncem se prosadil opět Horák, který zároveň zkompletoval hattrick. V poslední vteřině se pak do prázdné branky trefil Bohuslav, který pečetil výhru Dynama na konečných 9:6.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

