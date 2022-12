„Věděli jsme, že se Indiáni zlepšují. Minule potrápili Gladiátory, se kterými dokonce vedli. I proto jsme k tomu chtěli přistoupit zodpovědně a vlétnout na soupeře hned od začátku. Jsem rád, že se nám to povedlo, že jsme dobře začali. Navíc nám to tam hned v úvodu padalo a od toho se vlastně odvíjel celý zápas," uvedl po zápase hokejista Rostislav Hejduk z týmu AHC Dynamo.

Třetiny: 7:0, 8:2, 4:1. Branky a nahrávky: 4. Cingroš (Tochor), 5. Pressl, 6. Cingroš (Vísner, Tochor), 8. Cingroš (Hejduk), 9. Horák (Tochor), 10. Tochor (Cingroš, Smolík), 10. Sedláček (Horák), 17. Smolík, 20. Sedláček (Bauer), 24. Sedláček (Smolík), 26. Vísner (Cingroš), 27. Tochor, 29. Smolík (Horák), 30. Pressl (Horák, Hejduk), 30. Bauer (Tochor), 31. Horák (Sedláček), 33. Hejduk (Bauer), 36. Sedláček (Horák), 43. Sedláček (Horák) – 18. Mařán (Voráček), 30. Mařán, 41. Kopelent (Löffelman). Rozhodčí: Schmiedt, Brtník. Vyloučení: 2:2. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 2:0. Diváci: 10. AHC Dynamo: Chlad – Hejduk, Janouškovec, Cingroš, Vísner, Sedláček, Tochor, Dvořák, Pressl, Bauer, Smolík. HC West Indian 2018: Válek – Koutník, Thurnwald, Toman, Lofelmän, Rajtmaier, Kopelent, Mařán, Voráček, Gregor, Beneš.

Hned v úvodní minutě zahrozil Smolík, ale Válek v brankovišti Indiánů ze západu byl pozorný. Ten si poradil i s dalšími pokusy Dynama. Ale ve čtvrté minutě už kapituloval, když ho střelou mezi betony pokořil Cingroš. Chvíli na to se krásně pod víko trefil Pressl, a pak se opět prosadil Cingroš.

Tentýž hráč v osmé minutě dokonal hattrick, když proměnil svůj únik a Dynamo vedlo už 4:0. Na druhé straně předvedl ojedinělý pokus Indiánů Rajtmaier, ale neuspěl, zatímco jeho protějšek v dresu Dynama, Horák, přidal pátý gól favorita tohoto utkání. Do konce první třetiny se rozjeté Dynamo prosadilo ještě dvakrát, a to díky Tochorovi se Sedláčkem. Již tak brutální debakl ale zdaleka neskončil…

Z kraje druhého dějství se nahozením prosadil Smolík a navýšil vedení Dynama už na 8:0. Drakonické gólové orgie v podání rozjeté mašiny značky AHC Dynamo pokračovaly i nadále. Dvakrát se však v zápase prosadili také hokejoví Indiáni, a tak se šlo do kabin po druhé třetině za stavu 15:2.

Ve třetí periodě tempo hry opadlo, alespoň po gólové stránce. Konečný výsledek 19:3 ve prospěch Dynama ale jasně vypovídá o tom, kdo na ledě kraloval. Jak už se několikrát v letošní sezoně stalo, i tento zápas nabídl gesto fair-play. Tentokrát v podání Petra Bauera, jenž odvolal trest pro jednoho z Indiánů.

AHC Gladiators – HC Čápi 14:1

„Těžko se mi to hodnotí, byl to naprosto jednoznačný zápas od samotného začátku až do konce. Chtěl bych ale pochválit i soupeře, který se k tomu postavil velice statečně a snažil se," nechal se slyšet Gladiátor Michal Král.

Třetiny: 5:0, 4:0, 5:1. Branky a nahrávky: 1. Kouba, 6. Benda (Jonáš), 7. Krásný (M. Král), 10. Benda (Němec), 15. Václavovic, 17. Němec (Václavovic, Benda), 21. Benda (Němec), 23. Václavovic (Benda), 29. Benda (Václavovic), 31. M. Král (Kouba), 33. Benda (Jonáš), 37. Krásný (Benda), 42. Benda (Václavovic), 45. Jonáš (Benda) – 44. Peksa (Vacík). Rozhodčí: Brtník, Schmiedt. Vyloučení: 0:1. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 10. Sestava AHC Gladiators: Kisling – Kouba, Vladař, M. Král, Václavovic, Benda, P. Král, Němec, Krásný, Jonáš. Sestava HC Čápi: Homolka – Peksa, Vacík, Rajal, Jandík, Harmady, Mazanec, Moravčík, Karásek, Farný.

Než se všichni stačili usadit, tak se za obranu Čápů dostal Kouba a prostřelil Homolku, a to už v páté vteřině. Ve třetí minutě vystihl Bauer rozehrávku Gladiátorů, ale při zakončení rozvlnil pouze boční síť Kislingovy branky. V šesté minutě se nad lapačku Homolky trefil Benda a bylo to 2:0. O necelou minutu později zakončil pohlednou kombinaci Krásný – 3:0. V osmé minutě Kisling vyrazil pokus Moravčíka a následně si poradil i s dorážkou Jandíka.

Na druhé straně obrovskou šanci neproměnili Gladiátoři. V desáté minutě pokořil již ležícího Homolku Benda a v koncovce první třetiny potrestal hrubku Čápů pohotový Václavovic. V sedmnácté minutě se mezi betony Homolky trefil Němec a navýšil náskok Gladiátorů na 6:0. Lídr soutěže byl i nadále při chuti a do konce druhé třetiny vstřelil další tři góly.

Jeho kanonáda pokračovala i v závěrečné periodě jednoznačného klání - Gladiátoři nasázeli soupeři hned pět branek. Malinko nešťastný možná z ledu po zápase odjížděl gólman Kisling, protože jej minutu před koncem překonal Peksa, který uzmul maskovanému muži radost z čistého konta.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

