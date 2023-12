V neděli odšpuntoval letošní ročník Klatovské hokejové ligy (KTHL) svojí druhou polovinu. V prvním zápase přehrála Kdyně tým Čápů. Chodové rozhodli o svém triumfu ve druhé třetině, kde odskočili do vedení o čtyři branky. Druhý zápas nabídl hodné bláznivý výsledek, když Dynamo vyhrálo souboj s Malou Vísku B 16:7. V této divočině řádilo především duo AHC Dynamo Jiří Maxa (4+8) a Richard Pitel (3+9).

Hokejisté Jiří Maxa (vlevo) s Richardem Pitlem. | Foto: AHC Dynamo

AHC Dynamo – Malá Víska B 16:7

„Sešli jsme se k zápasu s Vískou v dobré sestavě a myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas. Jsem moc rád, že k nám do týmu přišel Jirka Maxa, který se po třiceti letech na ledě znovu sešel s Richardem Pitlem a byla radost se na tyto dva hráče koukat. Dohromady jim je přes devadesát let, přesto společně vytvořili úderné duo," řekl hokejista Dynama Rostislav Hejduk.

„Z mého pohledu to po hokejové stránce od nás nebyl zase tak špatný zápas, ovšem výsledek je přesvědčivý a k chlubení rozhodně není. Dynamo má nyní ve svém středu hráče vysoko převyšující kvalitu této soutěže, což důrazně potvrdilo a trestalo nás téměř z každého útoku. Nejvíce svou extra třídu ukázala legenda klatovského hokeje - Jirka Maxa. Opravdu klobouk dolů! Pro diváka na stadionu velice pěkné, pro hráče a fanouška Vísky až trochu kruté utkání. I přesto všechno ale věřím, že nám tahle facka může do dalších střetnutí spíše pomoct, než ublížit. Nejvíc pozitivní jsou ale skutečnosti, že se na led vrátil po zranění Dynamák Láďa Rajšl a nám se do parádní formy rozehrál lídr a kapitán týmu - Zbyňa Fait," prohlásil maloveský Přemysl Voráček.

Třetiny: 3:1, 6:4, 7:2. Branky a nahrávky: 9. Maxa (Pitel), 9. Horák (Rajšl), 10. Bohuslav (Pitel, Maxa), 19. Pitel (Maxa), 20. Pitel (Maxa), 25. Pitel (Bohuslav, Maxa), 27. Maxa (Pitel, Vodička), 28. Maxa, 29. Ferus (Maxa, Pitel), 32. Ferus (Pitel, Maxa), 33. Horák (Janouškovec), 37. Vladař (Bauer), 41. Rajšl (Pitel, Maxa), 42. Ferus (Pitel, Maxa), 42. Maxa (Pitel, Rajšl), 44. Vladař (Pitel) – 13. Kosohorský (Fait), 20. Holík (Kosohorský), 20. Lincmajer (Fait), 25. Voráček (Fait), 28. Fait (Holík), 34. Kosohorský (Smolík), 43. Holík (Fait, Klíma). Rozhodčí: Rubáš, Uldrych. Vyloučení: 4:4. Využití přesilových her: 4:1. Góly v oslabení: 1:1. Střely na branku: 38:21. Diváci: 11. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Dynamo: Vodička – Hejduk, Horák, Bauer, Janouškovec, Bohuslav, Maxa, Pitel, Ferus, Vladař, Rajšl. Sestava Malé Vísky B: Jonáš – Klíma, Lincmajer, Smolík, Kašpar, Holík, Kosohorský, Voráček, Valvoda, Bělík, Fait.

První polovina úvodního dějství nabídla vyrovnanou podívanou. Pak se ovšem během minuty třikrát prosadilo Dynamo, když se mezi střelce zapsali Maxa, Horák a Bohuslav. Za Malou Vísku B pak snížil kanonýr Kosohorský.

Prostřední část hry rozesmutněla fanoušci defenzivního hokeje, protože padlo hned deset branek. V dresu Dynama řádilo duo hokejových mazáků - Maxa s Pitlem. Na straně Malé Vísky se prosadil Holík, Lincmajer, Voráček a Fait. Třetí třetina byla jasně v režii Dynama, bodové kont si opět rozšířila dvojice Maxa Pitel, oba hráči zaznamenali v zápase dvanáct kanadských bodů. Za soupeře se prosadil Kosohorský s Holíkem.

Indiáni senzačně skolili lídra, hokejisté El Barto se dočkali prvního bodíku

HC Čápi – HC Warriors Kdyně 3:8

„Do utkání proti Čápům jsme nastoupili v silné sestavě, měli jsme celkem dost šancí a myslím si, že jsme mohli přidat o trošku více gólů, ale další brankové příležitosti jsme nevyužili. Vítězství je zásluhou celého týmu, teď už se těšíme na víkendový zápas proti Dynamu," uvedl hokejista Kdyně David Dvořák.

Třetiny: 2:2, 0:4, 1:2. Branky a nahrávky: 8. Peksa (Uhlík, Jandík), 8. Peksa, 39. Peksa (Jindra) – 2. Brejcha (Škarda), 5. Bednář (Novák), 20. Tochor (Bednář), 25. Sloup (Šach, Škarda), 26. Bednář, 28. Brejcha (Dvořák, Bednář), 32. Steinbrücker (Dvořák), 36. Bednář (Škarda). Rozhodčí: Rubáš, Uldrych. Vyloučení: 1:2. Využití přesilovek: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 18:29. Diváci: 5. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava HC Čápi: Plánička – Peksa, Bauer, Jindra, Křepel, Jandík, Karásek, Toman, Muchna, Farný, Mazanec, Marek, Uhlík. Sestava HC Warriors Kdyně: Altman – Novák, Dvořák, Brejcha, Sloup, Tochor, Fišer, Lagron, Vísner, Steibrücker, Šach, Škarda, Bednář, Hána.

Již ve druhé minutě otevřel skóre kdyňský Brejcha, poté se střelou od modré prosadil Bednář. V osmé minutě se během devíti vteřin dvakrát prosadil Peksa a vyrovnal stav zápasu. Druhá třetina byla jasně v režii Kdyně, která se prosadila čtyřikrát, mezi střelce se zapsali Tochor, Sloup, Bednář a Brejcha. Třetí třetina nabídla opět celkem vyrovanou partii, vedení Kdyně ještě navýšil Steinbrücker s Bednářem, poslední gól zápasu dal Čáp Peksa.

Autoři: Martin Mangl, Martin Karlík

Byla to bída, žehral laufař Šrail po úvodním podniku seriálu Ski Classics