V rámci 16. kola zajížděli hokejisté klatovského béčka na led lídra do Rokycan. Jediným celkem, který Rokycany v průběhu sezony dokázal porazit, byly doma právě Klatovy (v 7. kole 5:2). Hostům se na Rokycany daří a úvod víkendového střetnutí to jen potvrdil. „Domácí sice byli aktivnější, ale my vyráželi ze zabezpečené obrany do rychlých brejků. Dva z nich dokázal proměnit Vizinger, a tak jsme do šaten odcházeli spokojenější my,“ popisoval vedoucí klatovského družstva Václav Nauš výsledkově příznivý scénář úvodní třetiny.