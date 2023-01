V rámci pátéhokola nadstavby B letošního ročníku západní konference druhé ligy půjde o nemilosrdný souboj dvou tabulkových sousedů. „Musíme na domácí půdě vyhrát, abychom Jablonci trošku odskočili. Je to hrozně moc důležitý zápas," uvědomuje si trenér klatovských hokejistů Michal Straka.

Přestože jsou na tom Severočeši v aktuální tabulce hůř (o jediný bod), letošní bilance vzájemných zápasů vyznívá zcela jednoznačně v jejich prospěch. Na konci října Vlci na západě republiky zvítězili 6:3 a stejným výsledkem uspěli také v domácí odvetě, a to v rámci 24. kola základní části druholigové skupiny západ. Klatovy tedy mají soupeři rozhodně co vracet. Co myslíte, uspějí?

Sobotní program západní konference 2. ligy



Nadstavba A - 16.00: HC Slovan Ústí nad Labem - HC Kobra Praha, 17.00: HC Letci Letňany - Piráti Chomutov, 18.00: HC Tábor - Mostečtí Lvi, HC Stadion Vrchlabí - HC Baník Příbram, nadstavba B - 17.00: HC WIKOV Hronov - HC Stadion Cheb, IHC Králové Písek - HC Benátky nad Jizerou, 17.30: SHC Klatovy - HC Vlci Jablonec nad Nisou, 18.00: HC Děčín - HC Řisuty.

