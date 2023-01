Jeho tým vedl v důležitém záchranářském souboji s jabloneckými Vlky už 3:0 a nic nenasvědčovalo tomu, že se z utkání stane drama. „Jenomže po gólu na 3:0 jsme úplně přestali hrát, vypadli z role. Asi jsme si mysleli, že už je to hotové," tvrdil temperamentní kouč. Jablonec najednou vycítil šanci a zásluhou Daniela Špačka vstřelil gól. „Naštěstí se nám podařilo Martinem Langem přidat čtvrtou branku, která nám zajistila opět třígólový náskok," oddechl si Michal Straka.

2. liga, skupina západ (nadstavba B, 5. kolo): SHC Klatovy (na snímku hokejisté v červených dresech) - HC Vlci Jablonec nad Nisou 5:3.Zdroj: Daniel Čížek

Ve třetí třetině hrály Klatovy dobře, ale opět - stejně jako v týdnu na zimním stadionu ve Slaném, kde svoje domácí zápasy hrají Řisuty - nezvládly závěr. V 56. a 57. minutě dvakrát inkasovaly v oslabení a Vlci se nadechli k náporu.

Tlak Severočechů nakonec definitivně uťal gólem do prázdné branky devatenáctiletý Jiří Beránek. „Celkově jsme třetí třetinu odehráli velmi slušně, ale zbytečně jsme si to zase zkomplikovali. Nevím, čím to je. Naštěstí jsme to teď zvládli urvat," ulevil si zkušený stratég na klatovské hokejové střídačce.

Klatovští se díky zisku tří bodů odpoutali od předposledního Jablonce na čtyři body a před posledním Hronovem, který senzačně skolil Cheb (také 5:3), mají desetibodový náskok. A právě chebský Stadion bude příštím soupeřem mladých hokejistů z města pod Černou věží. Klatovští s ním změří síly již ve středu od 18 hodin na zimním stadionu ve Stříbře, kde se bude hrát Winter Classic pod otevřeným nebem. „Všichni se na tento zápas, na tuhle událost už moc těšíme. Bude to pro všechny něco jiného, taková změna. V úterý večer tam pojedeme trénovat, abychom si to trošku osahali. Snad nebude ve středu pršet, to by byla komplikace," uvědomuje si Michal Straka. Sníh ani mráz mu prý nevadí.

