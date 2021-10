A po velmi trpělivém výkonu a skvělému gólmanovi zvítězil 4:1. Hosté přitom korigovali až v závěru. „Tachov nepatří mezi naše oblíbené soupeře. Svou agresivní a urputnou hrou dokázal vyrovnat kvalitu, která byla na naší straně. Hosté navíc dokázali bruslit a hrát aktivně po celých šedesát minut,“ uznal vedoucí HC Klatovy B Václav Nauš.

Hokejisté HC Klatovy B (na archivním snímku hráči v bílém) udolali Tachov.Zdroj: archiv Deníku

„Od úvodního buly bylo vidět vyrovnané utkání. My sice byli více na puku, ale do šancí jsme se dostávali hodně obtížně. V sedmé minutě sice propálil vše, co stálo v cestě, Kuželík, ale na dlouhé minuty to bylo z naší strany všechno. Tachovští se nikam nehrnuli, zahušťovali střední a obranné pásmo. A když měli příležitost, vyráželi do rychlých brejků,“ popsal Nauš průběh první třetiny.

Ve druhé periodě se domácím podařilo přidat druhou branku – po závaru dorazil puk do branky Čuban. „Paradoxně ale poté převzali otěže Tachovští a vypracovali si řadu šancí. Skóre se v tu chvíli neměnilo pouze zásluhou Rückla v naší brance,“ říkal Václav Nauš.

„Ve třetí třetině bylo vidět, že hostům docházejí síly a místo závěrečného tlaku inkasovali další dvě branky. V samém závěru sice snížili, ale na více už jim síly nezbyly,“ doplnil k zápasu vedoucí klatovského mužstva.

V dalším kole čeká na klatovskou rezervu náročný duel na ledě Nejdku, kde hraje v sobotu od pěti hodin odpoledne. Připíše si třetí výhru v sezoně?

HC Klatovy B - HC Tachov 4:1

Třetiny: 1:0, 1:0, 2:1. Branky a nahrávky: 7. Kuželík (Vondryska), 27. Čuban (Kubeš, Vávra), 51. Krs (Čuban), 54. Čuban (Plánička, Babka) – 57. Čadek (Jakubec). Rozhodčí: Kaiser – Turhobr, Kotyza. Vyloučení: 0:0. Sestava HC Klatovy B: Rückl – Topinka, Plánička, Hochman – Vondryska, Čuban, Bouček, Kuželík, Kubeš, Vávra, Babka, Krs.